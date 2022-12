Rynek diet pudełkowych czekają przetasowania? Müller: Dieta Z Liścia dostaje dużo propozycji konsolidacji marek

Na rynku diet pudełkowych nie było dotąd spektakularnych upadłości firm, ale zauważalne są ruchy zmierzające do zmiany jego struktury. – Nasza firma Dieta Z Liścia dostaje dużo propozycji konsolidacji rynku, konsolidacji marek po to, żeby ograniczyć koszty albo składać się na te koszty w parę firm - mówi Tadeusz Müller, właściciel firmy cateringowej Dieta Z Liścia.

Do tej pory rynek diet pudełkowych nie odnotował spektakularnych upadłości firm, ale zauważalne są ruchy zmierzające do zmiany jego struktury. Dziś jest on bardzo rozdrobniony i zróżnicowany - są na nim obecne zarówno duże, ogólnopolskie podmioty, jak i mniejsze firmy, działające w skali lokalnej - czytamy w komunikacie prasowym.

Na rynku diet pudełkowych będzie dochodziło do konsolidacji?

Dzięki temu oferta dla konsumentów jest bogata i zróżnicowana, rozdrobnienie ma jednak swoje konsekwencje dla kosztów prowadzenia działalności.

– Na pewno na rynku diet pudełkowych zbliżają się przetasowania. Nasza firma Dieta Z Liścia dostaje dużo propozycji konsolidacji rynku, konsolidacji marek po to, żeby ograniczyć koszty albo składać się na te koszty w parę firm. Jest to dosyć silny trend, bo wielu firmom ceny energii wzrosły pięciokrotnie czy siedmiokrotnie - mówi Tadeusz Müller.

I dodaje: - Mniejsze firmy na pewno mają problemy i wiele z nich już przestało działać, chociażby nasza konkurencja w segmencie premium. Dużo firm sprzedaje tanie diety, na granicy break even. Oznacza to, że każde podniesienie cen towarów powoduje, że klienci zainteresowani dietami za 40 zł nie są w stanie zapłacić więcej, np. po podwyżce do 50 zł.

Rzadziej rezygnujemy z diet pudełkowych niż z wychodzenia na miasto

Jak podkreśla, bogata oferta firm cateringowych sprawia, że każdy klient znajdzie ofertę dla siebie. Elastyczne są także możliwości wyboru dań i dostaw. Dzięki temu konsumenci mogą dopasowywać zamówienia i ich częstotliwość do zasobności swojego portfela. To skłania przedstawicieli rynku do optymistycznego myślenia o przyszłości.

- Rzadziej rezygnujemy z diet pudełkowych niż z wychodzenia na miasto do restauracji, dlatego że restauracje to są bardziej potrzeby poznawcze i doświadczenie społeczne, a diety pudełkowe to jest po prostu zapewnienie sobie posiłków w czasie, kiedy nie możemy czegoś ugotować, nie mamy na to czasu bądź nie jesteśmy najlepszymi kucharzami - uważa właściciel firmy cateringowej Dieta Z Liścia.

W jego opinii diety pudełkowe nadal będą cieszyły się popularnością.

- Ceny nie wzrosły aż tak bardzo, żeby się to nie opłacało. Wciąż można za 1 tys. zł zamówić naszą dietę i przez około 20 dni w miesiącu mieć codziennie świeży obiad, śniadanie czy kolację - wskazuje.

Wśród klientów firm z segmentu premium, takich jak w przypadku Diety Z Liścia, są osoby, które zarabiają w przedziale 7–15 tys. zł miesięcznie, znacząco ponad średnią krajową, która w październiku wyniosła w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób 6687,92 zł brutto. Zamożniejsi konsumenci przeznaczają w budżecie domowym około 1,5 tys. zł na całomiesięczne wyżywienie, nie licząc weekendów. Dlatego nieznaczne podwyżki cen cateringu nie odstraszają tej grupy od dalszego kupowania diety pudełkowej.