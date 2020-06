SEN zmienia profil. Stawia na kuchnię Azji

Po kilku miesiącach przerwy restauracja SEN wraca w nowej, azjatyckiej odsłonie. Menu skomponował Alon Than, zdobywca pierwszego miejsca na World Sushi Cup Japan w 2015 roku. Restauracja wraca do gry od 11 czerwca.

Filarem lokalu SEN będzie restauracja oraz koktajl bar, w którym prym wiodą azjatyckie smaki.

Na potrzeby komunikacji zespół SEN przygotował również sesję wizerunkową, której efekty zostaną opublikowane wraz z otwarciem restauracji.

Nowy Szef Kuchni, Alon Than to Mistrz Świata w sushi Tokyo World Sushi Cup 2015, Ambasador World Sushi Skills Institute. Od 2006 roku stworzył w Polsce wraz z żoną, restauracje takie jak: Izumi Sushi, Kago Sushi oraz Matcha Bistro & Bar. Jest jurorem konkursów międzynarodowych, między innymi jak Global Sushi Challenge, Championnat de Sushi France. Posiadacz 2 DAN czarnego pasa kuroobi w sushi - jest to japoński egzamin rządowy - zdany na stopień mistrzowski DAN. Współpracuje z japońskimi stowarzyszeniami All Japan Sushi Association oraz World Sushi Skills Institute, którego jest ambasadorem, promując sushi na świecie, organizator egzaminów na Sushi Proficiency Test a także Poland Sushi Cup - polskich mistrzostw sushi.