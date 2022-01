Serek wiejski ma dziś swoje święto. Pasuje do hawajskiego bowla?

30 grudnia obchodzimy Dzień Serka Wiejskiego. Połączenie delikatnych ziaren twarożku zanurzonego w słodkiej śmietance pojawiło się w Polsce prawie 30 lat temu.

Geneza tak nietypowego święta jak Dzień Serka Wiejskiego wiąże się z żartobliwym wpisem jednego z twórców serwisu Nonsensopedia, który w 2012 r. uzupełnił kalendarz świąt nietypowych, oznaczając datę 30 grudnia jako Dzień Serka Wiejskiego. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, które rozpowszechniły informację i przyczyniły się do utrwalenia tej daty - przypomina OSM Piątnica.

Skąd się wziął serek wiejski?

Początków serka wiejskiego można dopatrywać się już w starożytności, kiedy podejmowano pierwsze próby wytwarzania twarogu z mleka i soli. W XV wieku, dzięki hiszpańskim imigrantom, serek trafił do Stanów Zjednoczonych. Jednak prawdziwy wzrost jego popularności nastąpił dopiero w XIX wieku. Receptura produktu wynikała z chęci wykorzystania mleka oraz drobnych kawałków serka, które były efektami ubocznymi produkcji masła. Angielska nazwa cottage cheese związana jest natomiast z miejscem produkcji tego specjału i odnosi się do ''chatki', w której wytwarzano nabiał.

W Polsce prawie od 30 lat

Po raz pierwszy Serek Wiejski pojawił się w Polsce w 1992 roku dzięki OSM Piątnica, która wprowadziła go nasz rynek i nadal pozostaje jego największym producentem. Klasyczny Serek Wiejski z Piątnicy to delikatne ziarna twarożku zanurzone w słodkiej śmietance. Obecnie w ofercie Piątnicy są już dostępne także inne warianty tego produktu, takie jak: Serek Wiejski z dodatkiem szczypiorku, Serek Wiejski lekki, BIO i wersja bez laktozy oraz Serki Wiejskie z dodatkiem owoców m.in. z jagodami, malinami i żurawiną, truskawkami.

Nie tylko na śniadanie

Mimo że serek wiejski najczęściej spożywany jest na śniadanie, prosto z kubeczka, to może on być również składnikiem różnych potraw - przygotowywanych zarówno na słodko, jak i wytrawnie. Tradycyjne polskie gołąbki czy pierogi, gruzińskie chaczapuri, hawajskie poke bowl - to tylko kilka dań, które można przyrządzić z dodatkiem Serka Wiejskiego.

Szefowie kuchni Piątnicy proponują

Hawajski Poke Bowl z serkiem wiejskim, tuńczykiem i batatem

Składniki (na 2 porcje):

torebka ryżu jaśminowego

puszka mleczka kokosowego

opakowanie Serka Wiejskiego z Piątnicy

200 g surowego tuńczyka

50 ml sosu sojowego

25 ml octu ryżowego

2 łyżki prażonego sezamu

awokado

batat

100 g groszku cukrowego

2 papryczki chili

pęczek kolendry

sok z połowy limonki

2 łyżki prażonych orzeszków ziemnych

łyżeczka posiekanej drobno trawy cytrynowej lub łyżeczka skórki cytrynowej



Wykonanie (1 godzina):

1.Ugotuj ryż jaśminowy w 500 ml osolonej wody z dodatkiem mleczka kokosowego. Rozłóż ryż w dwóch miskach.

2. Piecz batata przez 40 minut w 200°C. Po upieczeniu pokrój go w plastry i rozłóż w miskach.

3. Obierz awokado, pokrój w plastry i również ułóż na ryżu obok batata.

4. Dołóż kilka łyżek groszku cukrowego.

5. Odcedź serek ze śmietanki, dodaj łyżeczkę posiekanej trawy cytrynowej (którą możesz zastąpić startą skórką cytrynową). Skrop wszystko sokiem z limonki i wymieszaj. Dołóż do innych składników, rozłożonych na ryżu.

6. Zrób zalewę do tuńczyka: połącz sos sojowy z octem ryżowym i dodaj szczyptę sezamu.

7. Pokrój w kostkę surową rybę i wymocz przez chwilę w zalewie. Następnie połóż tuńczyka na ryż.

8. Posyp obie miski posiekanymi papryczkami chili, kolendrą oraz pokruszonymi orzeszkami ziemnymi i sezamem. Smacznego!