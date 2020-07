Sezon na kurki – inspiracje Horecatrends.pl

View this post on Instagram

🇬🇧🇪🇸⬇️ Sezon kurkowy w pełni. Czas na przypomnienie przepisu na ziemniaczaną zapiekankę z kurkami, cukinią, szpinakiem i boczkiem (dla chętnych). Możecie oczywiście zostać przy samych warzywach i grzybach. Smaku jest tu całe mnóstwo. Zapiekanka nadaje się do ogrzania następnego dnia. A kto ma nadwyżkę ziemniaków z poprzedniego dnia, ten wyczaruje ją w mgnieniu oka. Dobrego dnia Kochani! P.S. Pakiety eBooków z obiadami i śniadaniami są jeszcze w super cenach, zajrzyjcie do sklepu na blogu, link w bio @praktykulinarni 💚 Potato bake with bacon, chanterelles, courgette and spinach. Happy afternoon my Dear Friends! 💚 Gratinado de patatas con mizcalos, tocino, calabacin y espinaca. Buenas tardes Amigos! 💚 6 porcji po 312 kcal ✔️Ziemniaki 800 g ✔️Szpinak 500 g ✔️Kurki 400 g ✔️Cukinia duża 350 g ✔️Szalotka 2 szt. ✔️Czosnek 2-3 ząbki ✔️Boczek wędzony 100 g ✔️Śmietana 12 proc. 250 g ✔️Ser (starty na tarce) 5 łyżek ✔️Gałka muszkatołowa ✔️Pieprz ✔️Tymianek kilka gałązek 1️⃣ Ziemniaki obierz, ugotuj, wystudź, pokrój na plasterki. 2️⃣ Szpinak opłucz, osusz. Posiekaj czosnek i szalotki, oczyść kurki. Pokrój cukinię i boczek. 3️⃣ Rozgrzej piekarnik do 190 st. Na dużej patelni rozgrzej olej, wrzuć boczek, szalotki i czosnek, smaż przez 3 min. 4️⃣ Wrzuć cukinię, smaż jeszcze 2 min, wrzuć kurki. Po 4 min. dodaj szpinak. Kiedy listki zwiędną, wlej śmietanę, przypraw gałką, pieprzem (nie dodaję soli, wystarczy ta z boczku) i tymiankiem. 5️⃣ Połowę ziemniaków ułóż w naczyniu do zapiekania, wyłóż warzywa z boczkiem i kurkami. Przykryj resztą ziemniaków. Posyp serem. Zapiekaj przez 15 min. . . . . . #dinner #ziemniaczki #obiad #zapiekanka #kolacja #kurki #zdroweprzepisy #boczek #zapiekankaziemniaczana #cukinia #śmietana #szybkiobiad #szpinak #dieta #jedzenie #gotowanie #conaobiad #potatobake #zdrowakuchnia #carbs #lunchbox #przepisy #zpiekarnika #domowejedzenie #polskakuchnia