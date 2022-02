Sieć dobro&dobro cafe rozpoczyna zbiórkę na pomoc Ukrainie

Sieć dobro&dobro cafe, której właścicielami są Inna i Oleg Yarovi, rozpoczyna zbiórkę w swoich kawiarniach na rzecz pomocy Ukrainie oraz apeluje do całej polskiej gastronomii, aby dołączyła do akcji.

W każdej kawiarni dobro&dobro są rozmieszczone plakaty z hasłami “Dziś Ukraina, jutro Polska”, “Stop wojnie” i linkiem kierującym do wpłacania darowizny na rzecz pomocy Ukrainie.

– Na Ukrainie toczy się okrutna wojna. My, mieszkając w Polsce, staramy się zorganizować pomoc każdego rodzaju: finansową, humanitarną, informacyjną. Koordynujemy chętnych do pomocy oraz prosimy polską gastronomię, całą Polskę i Unię Europejską aby wsparła Ukrainę informacyjnie oraz finansowo, bo dzisiaj Ukraina, a jutro Polska – komentuje współwłaścicielka sieci kawiarni dobro&dobro cafe Inna Yarova.

Zbiórkę zorganizowała fundacja UNITERS (United Volunteers), która od 2014 organizuje coroczną akcję "Święta bez taty".

Od 2014 fundacja UNITERS zorganizowała już siedem zbiórek "Święta bez taty" i wręczyła ponad 20 tysięcy imiennych prezentów dzieciom, które ucierpiały na skutek wojny na wschodzie Ukrainy. Celem akcji jest pokazanie dzieciom, że pamiętamy o tym, że ich ojcowie oddali to, co najcenniejsze, swoje życie, w walce o lepsze jutro.



W tym trudnym dla Ukrainy czasie “zjednoczeni wolontariusze” szybko zareagowali na zaistniałą sytuację i w ciągu jednego dnia założyli zrzutkę https://zrzutka.pl/r7mdk6. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione najpilniejsze rzeczy, które będą wysyłane na Ukrainę.



dobro&dobro cafe zachęca branżę gastronomiczną do udostępniania informacji dotyczącej zbiórki w swoich lokalach.