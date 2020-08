Śniadania nabierają znaczenia. 5 inspiracji Horecatrends.pl

View this post on Instagram

Witajcie w sierpniu!🥵 Jesteście gotowi na drugą połowę wakacji? Jak je spędzacie do tej pory? Będąc z wami szczera już troszkę nie mogłam się doczekać tego miesiąca, po części dlatego, że zaraz skończę 18 lat i w końcu będę miała troszkę więcej czasu na samodzielne wyjazdy🥰 Chociaż na razie żyje urodzinami, świętuję już od dwóch dni🤪 Ale nie o tym mowa! Dzisiaj przychodzę do was z przypomnieniem przepisu na śniadanie, które kilka miesięcy temu zrobiło wielki szał na moim instagramie🤩 . BUDYNIOWE NALEŚNIKI🥜 20g budyniowego proszku bez cukru o ulubionym smaku mieszam z 20g dowolnej mąki. Wbijam jajko i dolewam ok. 100 ml cieczy (pół na pół wody z napojem roślinnym lub mlekiem). Dosładzam. Mieszam delikatnie trzepaczką do uzyskania jednolitej masy. Smażę naleśniki na dobrze rozgrzanej patelni, ewentualnie lekko natłuszczonej. Z takich proporcji wychodzą mi 3 sztuki😋 Do środka daję moje ostatnio ulubione nadzienie, czyli pół kubeczka twarożku grani wymieszanego z czubatą łyżeczką masła orzechowego🥜 A na wierzch oczywiście owoce, dzisiaj padło na ananasa i truskawki. Przepyszne śniadanie🤤 . W tym miesiącu chciałabym poświęcić więcej czasu na gotowanie i tego instagrama, zanim wszyscy wrócimy do szkoły/uczelnie i będziemy mieli tej wolności troszkę mniej😅 Przyłożę się również do robienia prawka, może powtórzę materiał z zeszłego roku ale przede wszystkim będę jeszcze ODPOCZYWAĆ🙈 A wy w te wakacje na co stawiacie: relaks czy nauka? Dajcie znać!❤️ . #fitsniadanie #zdroweśniadanie #sniadaniemistrzow #sniadanie #healthybreakfastrecipes #breakfast #fitbreakfast #zdrowejedzenie #zdroweodżywianie #przepis #recipes #naleśniki #crepes #foodstagram #anoreksjarecovery #jemnielicze #anorexianervosarecovery #slodkosci #healthyfood