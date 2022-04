Śniadanie wielkanocne z Grzegorzem Zawieruchą. Które potrawy pojawią się na stole wielkanocnym kucharza?

Grzegorz Zawierucha, zwycięzca 8. polskiej edycji programu MasterChef, opowiedział portalowi horecatrends.pl o swoich przygotowaniach kulinarnych do Wielkanocy. Zobaczcie, które potrawy koniecznie muszą pojawić się na wielkanocnym stole Zawieruchów oraz jakie patenty ma Grzegorz na niemarnowanie jedzenia po świętach.

Jakub Szymanek: Jak wyglądają Twoje święta wielkanocne?

Grzegorz Zawierucha: Święta wielkanocne to dla mnie wyjątkowy czas. Zupełnie inny niż Boże Narodzenie, które również uwielbiam. Natomiast Wielkanoc to jest ten czas, kiedy wszystko budzi się do życia, a za oknem pojawia się coraz częściej słońce. Czuć tę wiosnę w powietrzu. I to też przeplata się z tym, co wędruje na stół i co znajdzie się na talerzu.

Do tego dochodzi cudowna tradycja, którą mamy, którą zostałem zaszczepiony przez moich rodziców i którą teraz przekazuję moim dzieciom. Chciałbym, żeby to było kontynuowane u mnie w rodzinie, ten cały klimat świąt. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, gdzie wspólnie siadamy do malowania pisanek i jest przy tym mnóstwo śmiechu i zabawy, poprzez świąteczne wyjście, żeby poświęcić pokarmy, a później w niedzielę wspólne śniadanie. Oczywiście zwieńczeniem tych świąt jest kontynowanie naszej tradycji, czyli śmigus-dyngus. Niezależnie od pogody, czy jest słońce, deszcz czy śnieg, bo i takie święta się zdarzały, trzeba zawsze pobiegać trochę z wiaderkiem i pooblewać się nawzajem.

Patrząc na stół wielkanocny, czy masz swoje potrawy, które koniecznie muszą pojawić się na stole podczas świąt?

Koniecznie barszcz i to jest chyba w każdym domu. A to jest w tym piękne, że ile domów, tyle różnych wersji barszczyków.

A który barszcz wybierasz? Biały czy czerwony?

Zdecydowanie biały. Tutaj dylematu nie mam. A jeśli chodzi o inne potrawy, to na pewno musi być szynka pieczona, którą robię co roku i za każdym razem wychodzi inaczej, ale smakuje wyjątkowo. Zawsze powtarzam, że przygotowanie dań wielkanocnych to jest u mnie zabawa i zaangażowanie wszystkich. Nie jest tak, że jestem sam w kuchni. Pomagają mi moi rodzice, moje dzieciaki, rodzeństwo.

Czyli nie ma tak, że skoro Grzegorz jest kucharzem, to nam wszystko ugotuje?

Na szczęście w te święta tak nie ma. Zdarzało się, że na Boże Narodzenie szykowałem kolację wigilijną i trzeba było wymyślić 12 dań. Natomiast na Wielkanoc jest pełne zaangażowanie wszystkich. A wracając do dań, to zawsze przygotowuję również schab pieczony z białą kiełbasą. To jest u mnie taki coroczny rytuał. I na pewno faszerowane jajka muszą znaleźć się na stole wielkanocnym. My uwielbiamy jajka zapiekane w całych skorupkach, które najpierw są gotowane, później wyciąga się ze skorupek środek i jajka są nadziewane przeróżnymi farszami grzybowymi z szynką i wędzonką, a następnie zapieczone w piekarniku pod taką kołderką z bułki tartej czy sera parmezan, co daje nam pięknie przyrumieniony i chrupiący wierzch, a środek – esencja. Uwielbiamy takie dania.

Przy okazji świąt powraca temat walki z marnowaniem jedzenia. Czy masz swoje patenty, jak sobie z tym radzić, żeby nie marnować jedzenia po świętach?

W święta często odwiedzamy znajomych i rodzinę, a mam dużą rodzinę. W związku z tym od kilku lat wyrobiliśmy sobie taki rytuał, że zawsze jak gdzieś idziemy, to zabieramy ze sobą to, co mamy do jedzenia, czy to na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie. Zawsze jedziemy w gości z czymś, żeby się podzielić, poczęstować innych. To jest niesamowite, bo nic nie zbliża bardziej ludzi niż dzielenie się jedzeniem. Ten pomysł podsuwam moim znajomym. I dzięki temu we wtorek czy środę po świętach już tego jedzenia nie ma i wychodzi nam piękne zero waste.

Dziękuję za rozmowę i życzę wesołych świąt.