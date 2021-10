Światowy Dzień Makaronu świętujemy 25 października. Makaron to podstawa kuchni włoskiej, ale wszelkiego rodzaju kluski znane są i szanowane niemal na całym świecie. Polacy kochają pastę w każdym wydaniu.

Światowy Dzień Makaronu obchodzimy 25 października

Obchody ustanowiono w 1995 roku z inicjatywy 40 producentów, by pokazać, że jest to produkt spożywany na całym świecie. Wyróżniono około 600 gatunków i kształtów makaronu.

Makaron - pasta i basta

Makaron od lat, niezmiennie cieszy się ogromną popularnością i zawsze smakuje wyśmienicie, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nad jego zaletami nie trzeba się zbyt długo zastanawiać – jest wartościowy i stanowi idealną bazę do przygotowania kreatywnych, a przy tym bardzo prostych dań. Jego stworzenie zajmuje mało czasu, zaś pomysłów na makaronowe kompozycje są tysiące. To idealny wybór dla kogoś, kto dopiero zaczyna gotować, jak i dla bardziej doświadczonych miłośników kulinariów.

Światowy Dzień Makaronu - za co go kochamy

Święto miłośników spaghetti, penne czy fusilli obchodzone jest już od 1995 roku. Nic w tym dziwnego, skoro makaron stał się tak powszechnym produktem w kuchniach całego świata, a na sklepowych półkach można znaleźć dziesiątki jego rodzajów. Używany jest m.in. do dań na słono, słodko, ostro, do zup, sałatek czy zapiekanek. Jest doskonałym składnikiem do przygotowywania szybkich, a jednocześnie pełnych smaku dań oraz wykwintnych kompozycji.

Makaron - z czym to się je?

Makaron to mąka i woda. W zależności od rodzaju makaronu do jego wyrobu wykorzystuje się różne rodzaje mąk, m.in.: mąkę pszenną, mąkę gryczaną, mąkę kukurydzianą, mąkę orkiszową, mąkę ryżową, mąkę sojową oraz kaszkę makaronową, tzw. semolinę. Popularne są też makarony z mąki pełnoziarnistej.

Niekiedy dodaje się także jaja, które sprawiają, że makaron jest twardszy i ma bardziej intensywną żółtą barwę. Charakterystyczny kolor makaronu można uzyskać dodając do niego zioła, szpinak, pokrzywę, suszone pomidory, marchew czy sepię (barwnik mątwy) - informuje poradnikzdrowie.pl.

Makaron - wartości odżywcze

Makaron jest produktem o umiarkowanej kaloryczności. Jego wartość energetyczną zwiększają sosy, z którymi często są podawane.

Makaron jest źródłem białka, witamin z grupy B oraz miedzi, cynku, żelaza i magnezu, jednak zawartość witamin i składników mineralnych jest nieznaczna w makaronach białych. Znacznie więcej zawierają ich makarony pełnoziarniste. Są one bogate w błonnik pokarmowy i mają niższy indeks glikemiczny.