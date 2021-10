Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Polacy są coraz bardziej roślinni

Światowy Dzień Owoców i Warzyw jest idealną okazją do tego, aby przypomnieć o roli warzyw i owoców w naszej diecie. Produkty te znajdują się u podstawy piramidy żywieniowej, zaraz po aktywności fizycznej.

Data: 15 października 2021

Z danych Roślinniejemy wynika, że Polacy coraz częściej decydują się na rezygnację ze spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych.

Polacy coraz częściej decydują się na rezygnację ze spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych. W tej chwili już mniej więcej 28 proc. Polaków deklaruje, że czasami w domu rezygnuje z mięsa na rzecz dań roślinnych. Ponad 60 proc. Polaków deklaruje się, że tego typu produkty wybiera, jedząc poza domem. 57 proc. deklaruje chęć redukcji spożycia mięsa w ciągu najbliższego roku czy dwóch.

Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Sezonowe produkty lokalne najlepsze

Koncepcja jedzenia zgodnego z sezonowym kalendarzem jest znana ludziom od zawsze. Niegdyś naturalne było, że żywienie opierało się na produktach, które spożywa się w ich naturalnym okresie występowania. Wraz z rozwojem transportu i nowoczesnych technologii konsumenci mają większy wybór. Warzywa i owoce są najlepszym przykładem produktów, które możemy wybierać kierując się kalendarzem sezonowym.

Sezonowe, lokalne warzywa to nieograniczone możliwości kulinarne. Korzystając z sezonowych warzyw otrzymujemy dania różnorodne, aktualne, o najlepszym smaku. Jednak plusy wynikające ze stosowania diety sezonowej wykraczają poza walory smakowe – to także prosty sposób na zachowanie zdrowia oraz korzyści ekonomiczne i patriotyzm konsumencki. Pamiętajmy, że polskie warzywa to również przetwory takie jak np. kiszonki, mrożonki czy przeciery.

1. Moc witamin dla zdrowia i urody

Zdaniem dietetyków sezonowe warzywa to prosty sposób na zdrowy tryb życia i zbilansowaną dietę. Wybierając świeże warzywa naturalnie występujące w naszym klimacie, w danym sezonie, mamy pewność, że jemy produkty o największej wartości odżywczej. Naturalne metody uprawy, bez sztucznych dodatków i konieczności odległego transportu oraz krótkie łańcuchy dostaw sprawiają, że polskie warzywa sezonowe trafiają na stoły konsumentów świeże oraz bogate w witaminy i składniki odżywcze.

2. Różnorodna dieta

Idea sezonowości w kuchni gwarantuje urozmaicone i pyszne potrawy. Soczyste, letnie pomidory? Chrupiąca fasolka szparagowa w lipcu? Różne kolory sierpniowej papryki? A może jesienna dynia? Wybieranie sezonowych, polskich warzyw daje szereg możliwości na rozszerzenie kulinarnego repertuaru. To też idealny sposób nie tylko na wybór zdrowych potraw, ale także na poznanie nowych smaków i włączenie ich do diety.

3. Spora ulga dla portfela

Jedzenie sezonowe to także łatwo dostępne produkty w przystępnych cenach. Warzywa produkowane przez polskich plantatorów kupowane w sezonie osiągają najlepsze ceny. Dla konsumentów oznacza to, że otrzymują produkty najlepszej jakości w najkorzystniejszej cenie. Szczyt sezonu na dane warzywo to najlepszy czas na przygotowywanie przetworów, czy kiszonek, które w doskonały sposób zachowują właściwości zdrowotne i odżywcze warzyw

i pozwalają cieszyć się nimi poza sezonem.

4. Wspieranie gospodarki Polski

Wybieranie sezonowych warzyw od polskich rolników to duże wsparcie krajowej gospodarki. Jedząc produkty lokalne, pochodzące z Polski, wspieramy polskich producentów, a także stawiamy na produkty najlepszej jakości – ograniczamy długi czas transportu, a co za tym idzie nasze warzywa trafiają do nas świeższe i najlepsze w smaku.

Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Ich największe walory

1. Wzmacniają odporność

Warzywa i owoce to prawdziwe bomby witaminowo–mineralne, zawierające łatwo przyswajalne przez organizm związki. To właśnie witaminy oraz składniki mineralne chronią nas przed infekcjami, wpływając na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Szczególną rolę we wzmacnianiu odporności pełni witamina C, w którą obfitują zarówno warzywa (brokuł, brukselka, kalafior, cebula, szpinak, ziemniak), jak i owoce (czarna oraz czerwona porzeczka, truskawka, malina, jeżyna).

2. Mają mnóstwo witamin

Są ważnym źródłem wielu składników odżywczych, m.in. potasu, sodu, wapnia, magnezu, błonnika pokarmowego, kwasu foliowego, prowitaminy A i wspomnianej witaminy C.

3. Dostarczają energii

Dodają mięśniom nie tylko energetycznego białka, ale również innych cennych związków: witamin z grupy B (brokuł, zielony groszek), wapnia (fasola, brokuł, jarmuż, czarna porzeczka, jeżyna) czy magnezu (szpinak, groch, fasola, natka pietruszki). Wspierają nasz organizm w pozyskaniu i utrzymaniu energii.

4. Wspomagają trawienie

Są dobrym źródłem błonnika, który wspomaga trawienie i zapobiega zaparciom. Jest on idealnym sprzymierzeńcem w walce ze zbędnymi kilogramami, gdyż na długo daje uczucie sytości. Najwięcej błonnika zawierają warzywa strączkowe, a także porzeczka czarna i czerwona, malina i śliwka.

5. Mają niewiele kalorii

Większość warzyw i owoców ma dużą zawartość wody (80-90%), czemu zawdzięczają swoją niską wartość kaloryczną (26-60 kcal/100g). Praktycznie w ogóle nie zawierają tłuszczów (z wyjątkiem orzechów). W ten sposób pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

6. Pomagają dbać o dobry nastrój

Wiele z nich zawiera związki dobroczynnie wpływające na dobry nastrój. Należą do nich warzywa liściaste i te bogate w witaminy z grupy B, np. papryka, szpinak, brokuł, groszek zielony, a z owoców - morela, truskawka, malina, jabłka, a także orzechy.

7. Budują niewidzialną tarczę przed chorobami

Spożywane w odpowiedniej ilości, mają działanie ochronne, przeciwdziałają rozwojowi różnych chorób, wspomagają leczenie np. nadwagi i otyłości, spowalniają procesy starzenia się, korzystnie wpływają na nasz wygląd, a także na dobre samopoczucie.

8. Owoce i warzywa - wspierają koncentrację

Poprawiają sprawność umysłową, wspomagają koncentrację i pobudzają do pracy szare komórki. Pod tym względem niezwykle korzystne dla zdrowia są szpinak, fasola, brukselka, a także brokuł i pomidor, a z owoców - gruszka, czarna porzeczka czy borówka.

Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Nadal jemy ich za mało

Niskie krajowe spożycie owoców i warzyw to nadal jedna z podstawowych naszych wad żywieniowych. Największym ograniczeniem konsumpcji jest postrzeganie owoców i warzyw jako dodatek.