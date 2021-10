Światowy Dzień Wegetarianizmu - inspiracje i trendy

Są proste, szybkie i smaczne - dania bezmięsne i roślinne zyskują coraz większą popularność wśród Polaków. Warto pochylić się nad tymi dietami 1 października, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Wegetarianizmu!

Autor: www.horecatrends.pl Data: 01 października 2021 08:51

Październik to miesiąc w którym szczególnie warto zwrócić uwagę na zwierzęta. Jest to bowiem Międzynarodowy Miesiąc Dobroci dla Zwierząt, a zaczyna go Światowy Dzień Wegetarianizmu. Święto ustanowiła 22 listopada 1977 w New Dehli Międzynarodowa Unia Wegetariańska (International Vegetarian Union – IVU), a głównym celem tego dnia jest wskazywanie korzyści, płynących z tego sposobu życia, wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt.

Ten sposób odżywiania może wynikać również jednak z pobudek zdrowotnych, ekologicznych, czy ekonomicznych. Większość wegetarian unika również ryb i owoców morza, a niektórzy rezygnują z produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak żelatyna czy smalec.

Bezmięsne zamienniki

Wegetarianie chętnie korzystają z bezmięsnych zamienników popularnych potraw - klopsików, kotletów czy nuggetsów.

Wegetariańskich dań i inspiracji warto szukać także w sieciach handlowych, które z niejedzenia mięsa uczyniły inspirację do innowacji i wprowadzania nowych produktów.

Łatwe i wykwintne przepisy wegetariańskie

Wegetarianizm inspiruje także szefów kuchni do kreowania dań mających pobudzić kubki smakowe.

Wegetariańskie dania mogą także wyglądać jak najmodniejsze potrawy z lokali gastronomicznych.

Wegetarianizm a weganizm

Menu wegan i wegetarian jest dosyć podobne – opiera się głównie na spożywaniu warzyw i owoców pod różną postacią. Jednak weganie w swoich ograniczeniach idą o krok dalej i całkowicie rezygnują z produktów odzwierzęcych - mleka, jajek, masła, sera czy miodów.

Wybory wegan mają także szerszy, etyczny wymiar, który wychodzi poza zwykłe wybory żywieniowe. To pewien styl życia, którego podstawą jest dbanie o dobrostan zwierząt, więc nie używają kosmetyków czy ubrań, przy których produkcji ucierpiało choćby jedno zwierzę. Bycie weganinem oznacza także unikanie i piętnowanie rozrywek, które bezpośrednio krzywdzą zwierzęta wyłącznie dla ludzkiej rozrywki – polowania, cyrk, zoo.

Weganizmu coraz więcej w internecie! Influencerzy udowadniają, że ten styl jedzenia i życia jest prosty, smaczny i niedrogi!

Jadłonomia inspiruje

Prekursorem roślinnego stylu życia w internecie i social mediach jest Marta Dymek - blogerka, autorka kulinarnego bloga Jadłonomia i niezwykle popularnych książek oraz prowadząca program TV przedstawiający prosty styl życia, jakim jest weganizm.

A Wy? Jak będziecie obchodzić Światowy Dzień Wegetarianizmu? Zachęcamy do przejścia - choćby na jeden dzień - na dietę roślinną!