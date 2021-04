Sytuacja w gastronomii jest bardzo ciężka (wideo)

– Sytuacja w gastronomii jest bardzo ciężka. Nie wiem, czemu przez cały rok nie udało nam się jeszcze wypracować takich regulacji, które pozwalałyby na to, żeby restauracje pracowały – powiedziała Ola Nguyen, zwyciężczyni 7. edycji programu MasterChef.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 02 kwietnia 2021 13:08

Gastronomia w kryzysie

Branża gastronomiczna bardzo ciężko to przeżywa. I ja nawet to doświadczyłam, chociaż nie pracuję w kuchniach, ale jeżdżę do restauracji w ramach programu. Bardzo szkoda nam restauracji, zwłaszcza tych, które nie są nastawione na dowóz, ale bardziej nastawione na doświadczenia, że przychodzisz do restauracji, masz piękną obsługę, serwis i pięknie przedstawione jedzenie.

To jest bardzo trudne. Wiem, że niektóre restauracje się wstrzymują, inne przerzuciły się na dowóz. Ale jest to sytuacja bardzo ciężka. Nie wiem, czemu przez cały rok nie udało nam się jeszcze wypracować takich regulacji, które pozwalałyby na to, żeby restauracje pracowały. Jestem zawiedziona tą sytuacją.

Otwarcie gastronomii

Myślę, że to już jest fajny krok, że będzie zapowiedź tego, że to będzie otwarte. Mam nadzieję, że rząd będzie słowny i to się dokona. I nie będzie tak, że otworzą na parę chwil, restauracje się zaopatrzą, zatrudnią pracowników, a potem znowu przyjdzie niespodziewany lockdown i będą musiały restauracje zamknąć się, i znowu będziemy bez planu. Dlatego mam nadzieję, że dostaniemy taki plan, który pozwoli restauracjom i branży gastronomicznej się dostosować. Teraz ten lockdown jest przedłużany, a restauracjom kończą się środki.

Wielkanoc z jajem

Świąt wielkanocnych w domu aż tak nie obchodzimy, bo nie jesteśmy mocno religijni. Jest to czas dla nas, który spędzamy rodzinnie razem w towarzystwie dobrego jedzenia. Na pewno Mazurek pojawi się. Jajka na 110 sposobów. Uwielbiam jajka i Wielkanoc to są święta, podczas których mogę jeść jajka na twardo bez żadnych spojrzeń z boku, jak można jeść jajka na twardo.

Będzie to fajny czas, żeby może spędzić w mniejszym gronie, ale razem z rodziną. Nieważne jakie potrawy, ważne, żeby było fajnie. Ok, jakieś jajka niech się pojawią i majonez, który uwielbiam. Nie mam specyficznych potraw. Mazurek, majonez, babka. W tamtym roku miałam Wielkanoc bardziej jarzynową, w tym roku stawiam na tradycję, tak żeby coś się działo.