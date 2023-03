Szef kuchni z kryminalną przeszłością. Kim jest główny bohater filmu "Johnny"

Patryk Galewski. Szef kuchni, który kiedyś był bandytą

Patryk Galewski w młodości miał na swoim koncie 14 wyroków. Miał 23 lata, gdy w 2011 roku poznał księdza Jana Kaczkowskiego. Ksiądz znał z widzenia Patryka, bo ten handlował narkotykami w szkole, w której ksiądz uczył religii.

Po kolejnym wyroku skazującym, sąd skierował Patryka do hospicjum w Pucku, które stworzył ks. Jan Kaczkowski. Patryk Galewski miał w nim odpracować 360 godzin prac społecznych. Jako wolontariusz miał opiekować się chorymi pacjentami. Zaczął też pomagać w kuchni - informuje Dzień Dobry TVN.

Patryk Galewski jest przekonany, że gdyby nie trafił do hospicjum, teraz zapewne siedziałby w więzieniu.

Kim jest Patryk Galewski?

Patryk Galewski nie miał łatwego dzieciństwa. Jego ojciec pił i zapił się na śmierć. Patryk jako młody chłopak wpadł w złe towarzystwo, alkohol i inne używki.

Patryk kradł, ćpał i pił, ale na swojej drodze spotkał właśnie ks. Jana, który go uratował. Dzięki niemu można powiedzieć, że Patryk wyszedł na ludzi.

"Poznałem go za karę" - mówi Patryk Galewski, bohater książki i filmu Johnny, opowieści o księdzu Janie Kaczkowskim. Spotkali się w założonym przez Jana Puckim Hospicjum, gdzie Patryk trafił po odsiadce, żeby przez jakiś czas popracować na cele społeczne.

"To właśnie Johnny, kiedy zorientował się, że lubię gotować, namówił mnie, żebym został kucharzem. Dał mi drugą szansę - gdyby nie on, nigdy nie wyszedłbym na prostą" - mówi Patryk Galewski - informuje dziendobry.tvn.pl.

Dzisiaj Patryk Galewski jest szczęśliwym mężem, ojcem trójki dzieci. Jeden z jego synów ma na imię Jan. Po księdzu Janie Kaczkowskim. Na ekrany kin wszedł film „Johnny”, opowiadający historię przyjaźni Patryka i księdza Jana.

Patryk Galewski a ksiądz Jan Kaczkowski "Johnny"

Patryk Galewski nazywa ks. Jana Kaczkowskiego swoim drugim ojcem. Podkreśla, że był zawsze obok niego zarówno w dobrych jak i złych chwilach. Nigdy go nie zawiódł, mobilizował do zmiany.

W książce "Kuchnia na pełnej petradzie" Patryk Galewski pisze: „Znacząca część mojego życia związana jest z pracą na rzecz Puckiego Hospicjum. Nie trafiłem tam przypadkowo – wyrokiem sądu miałem w tym miejscu wykonywać pracę na rzecz społeczną. Wtedy wcale nie byłem zachwycony – dziś wiem, że ta decyzja uratowała mi życie. Początki nie były proste, poszukiwałem siebie. Z biegiem czasu przemyślałem wiele kwestii, dotarło do mnie, co tak naprawdę jest w życiu ważne i jakimi wartościami powinienem się kierować. W hospicjum, dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi, odkryłem, że mogę być wartościowym członkiem społeczeństwa i że nic nie stoi na przeszkodzie, abym został zawodowym kucharzem. Zdobyłem doświadczenie, a część moich więziennych fantazji o gotowaniu mogła się wreszcie ziścić”.

Patryk Galewski: Ksiażka "Kuchnia na pełnej petardzie" w sprzedaży

Patryk Galewski wydał książkę pt. "Kuchnia na pełnej petardzie".

To nie tylko zbiór przepisów - to także opowieść o skomplikowanych losach chłopaka, który przeżył wiele złego, by w końcu wygrać życie. Patryk Galewski dziś jest kucharzem i spełnionym mężem oraz tatą trójki dzieci. Jednak nie zawsze tak było, a jego droga do miejsca, w którym jest była wyboista.

Kuchnia na pełnej petardzie to historia opowiedziana poprzez smaki i zapachy. Dowiadujemy się z niej, o jakich potrawach Patryk marzył w więzieniu, co gotował dla podopiecznych księdza Jana, jakie dania przyrządza dla gości swojej restauracji, a co gotuje w domu, dla żony i dzieciaków.

Gdzie pracuje Patryk Galewski?

Patryk Galewski jest szefem kuchni w restauracji Kutter na Helu.