Szynka z wędzonego arbuza - hit nowojorskiej restauracji podbija internet

Wprowadzony do menu nowojorskiej restauracji Duck’s Eatery już dwa lata temu wędzony arbuz, opanował internet. Hasło pojawia się w Google prawie 7 milionów razy.

Jak podaje portal f5.pl, choć danie kosztuje ok. 280 złotych, to chętnych na jego zamówienie nie brakuje. Jest to zresztą cena za cały owoc, więc – według relacji gości restauracji – mogły się nim najeść nawet 3 osoby.

Na ten moment tej pozycji nie ma w menu restauracji, choć na jej Instagramie non stop przewija się postulat o powrót szynki z wędzonego arbuza. Instagramowicze proszą również, by zdradzić, jak to danie mniej więcej smakuje.

Żeby skosztować tego dania trzeba było zamówić je wcześniej telefonicznie w opcji preorder. A to dlatego, że przygotowanie tego arbuza zajmuje owało ok. 4-6 dni i nie dało się tego robić hurtowo, bo potrzebna była wędzarnia. Pierwszy dostępny termin zazwyczaj był za około miesiąc.

