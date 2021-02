Tłusty Czwartek - 7 inspiracji Horecatrends

Pączki, donuty, oponki, faworki... Z okazji Tłustego Czwartku przeglądamy, jak zamierzacie świętować dzisiejszy dzień. Prezentujemy 7 nieoczywistych propozycji.

Autor: horecatrends.pl Data: 11 lutego 2021 09:46

Szacuje się, że w każdy tłusty czwartek Polacy spożywają przeciętnie ok. 2,5 pączka na osobę - w sumie w skali kraju oznacza to blisko 100 milionów pączków. Do przygotowania tak dużej liczby pączków w piekarniach, cukierniach i domach zostanie zużyte łącznie po ok. 500 ton cukru i masła, 2500 ton mąki pszennej, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln jaj.

- Za autorkę współczesnej odmiany pączka często uważana jest Cecylia Krapf, która pod koniec XVII wieku w swojej węgierskiej cukierni serwowała nadziewane owocami ciasto drożdżowe w kształcie kuli. Inna teoria wskazuje na pewnego berlińczyka, marzącego o karierze w pruskiej armii, który postanowił wyrazić swoją miłość do wojska, poprzez wypiekanie pączków nadziewanych owocami - wyjaśnia dr n. med. Agnieszka Bielaszka z Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ceny pączków w sklepach i cukierniach zaczynają się od kilkudziesięciu groszy, a kończą nawet na 6-7 zł za sztukę. Przeciętnie za pączka zapłacimy ok. 2-2,5 zł - więcej w przypadku coraz popularniejszych ciast wegańskich, mniej w przypadku samodzielnego przygotowania. Łączna wartość produktów tradycyjnie związanych z tłustym czwartkiem (takich jak pączki czy faworki) może wynieść nawet ok. 250 mln złotych - szacują analitycy banku BNP Paribas.

Wariacji na temat Tłustego Czwartku może być mnóstwo. Klasyką będzie dziś pączek z powidłami, marmoladą czy konfiturą lub chrupiące faworki. Jeżeli jednak chcecie spróbować czegoś innego, zapraszamy do przeglądu naszych inspiracji.

Z kajmakiem i porzeczką

Z kremem pistacjowym

Z ricottą i skórką cytrynową

Z... mortadelą

A może oponkę?

Wytrawne faworki

Niekoniecznie ten dzień trzeba spędzać na słodko.

Faworko-pączki

Coś dla niezdecydowanych, czyli połączenie faworków i pączków w jednym.

A tak było rok temu.