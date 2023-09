To koniec prosecco? Złe wieści płyną od producentów

Ze statystyk Europejskiej Bazy Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych, jak informuje Rzeczpospolita, wynika, że tylko w to lato we Włoszech wystąpiły 32 ekstremalne zjawiska pogodowe każdego dnia. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o 57%.

Szczególnie trudne warunki wystąpiły w Wenecji Euganejskiej

Z uwagi na fakt, iż najtrudniejsze warunki pogodowe miały miejsce w Walencji Euganejskiej, która słynie z produkcji prosecco, zagrożona jest jego produkcja. Ponadto, jak podkreślili eksperci, nawet jeżeli zbiory winogron przetrwają, cały czas istnieje problem dotyczący niedoboru siły roboczej w obszarach górskich we Włoszech.

Tak złych zbiorów nie było od ostatnich czterdziestu lat

Jak czytamy na portalu rp.pl, Sandro Bottega, założyciel firmy Bottega SpA (producent prosecco), potwierdził w rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica", że tak złych zbiorów nie było od ostatnich czterech dekad.

– Ryzyko polega nie tylko na utracie produktu lub zmianie krajobrazu, co i tak ma negatywny wpływ na lokalną gospodarkę. Ryzyko polega też na utracie historii społeczności i korzeni kulturowych – powiedział "La Repubblica" badacz z Uniwersytetu w Padwie, dr Paolo Tarolli.