Kiedyś polska kuchnia kojarzyła się jako ciężka, a dzisiaj zaczyna wyglądać coraz lepiej. Mamy młodych kucharzy, którzy potrafią wyciągnąć z niej najlepsze smaki i podawać w innym wydaniu – powiedział horecatrends.pl Tomasz Jakubiak.

Autor: Jakub Szymanek Data: 22 lipca 2021 08:21

Jakub Szymanek: Napływają do Polski kuchnie z całego świata. Jak według Ciebie na tle tych wszystkich światowych potraw wypada polska kuchnia?

Tomasz Jakubiak: Polska kuchnia maksymalnie odżyła. Szczególnie kuchnia mocno lokalna, która staje się coraz bardziej modna, czyli wynajdywanie dań z produktów mocno zakopanych, do których nawet mi nie udało się dokopać przez wiele lat. Kiedyś kuchnia polska kojarzyła się jako ciężka, siermiężna, a dzisiaj ta kuchnia zaczyna wyglądać coraz lepiej, ponieważ mamy coraz więcej młodych kucharzy, pasjonatów, którzy widzą w tym coś ciekawego, potrafią wyciągnąć z niej najlepsze smaki i zdekonstruować dania, i podawać w innym wydaniu, na nowo, jak robi to np. Michał Kuter czy Adam Chrząstowski. Jest mnóstwo tych restauracji, które robią super robotę z polską kuchnią. I myślę, że jest to duża przyszłość gastronomii w Polsce.

Powiedzieliśmy o kuchni polskiej, która jest bardzo mięsna. Tymczasem na rynku pojawia się coraz więcej różnych zamienników mięsa. Jak oceniasz ten trend?

Wszystko jest zdrowo – rozsądkowe i trzeba to przemyśleć. Ja nie każę wszystkim jeść mięsa 24 godziny na dobę, a wręcz przeciwnie, mówię, że warzywa i owoce przede wszystkim, a mięso ma być dopełniaczem tego. Osobiście jem bardzo dużo owoców i warzyw, i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Zastanawiam się, bez czego dłużej wytrzymałbym? Owszem, kocham mięso, ale bardziej cierpiałbym, gdyby zabrakło mi warzyw, a nie mięsa. Staram się selekcjonować mięso, które jem.

Natomiast zrobiła się duża moda na zamienniki. Myślę, że to fajny trend. W Polsce mamy tak, że muszą pojawiać się mody, żeby w końcu to się na tyle wymieszało, żebyśmy dogonili świat. Te mody zmieniają się u nas bardzo szybko i jedna przechodzi w drugą. Mamy modę na wegetarianizm i weganizm. Bardzo dobrze, że to jest, bo jest to kolejny trend, który uczy większej świadomości konsumentów, że można jeść coś więcej poza schabowym. Poza tym rozszerza nam to wege kuchnię. Osobiście chętnie odwiedzam wege lokale, bardzo je chwalę i im kibicuję, bo uważam, że dużo większym wyczynem jest przygotowanie czegoś wegańskiego i wegetariańskiego niż na bazie mięsa, bo jednak mięso to jest ten smak sam w sobie. Podsumowując, jestem za wszystkim, co się rozwija i sprawia, że ludzie będą wychodzić do restauracji bez względu na rodzaj kuchni.

Czytaj również: Tomasz Jakubiak: Nie otworzę nigdy restauracji w Polsce (wywiad)