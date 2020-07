Too Good To Go debiutuje w Łodzi

W aplikacji dostępne są pyszne paczki-niespodzianki z niesprzedanym danego dnia jedzeniem z restauracji, kawiarni, sklepów i cukierni w całej Łodzi, które w innym przypadku musiałyby wylądować w koszu.

Wśród miejsc, które dołączyły do rewolucji z Too Good To Go, znalazło się już prawie 40 lokali, m.in. Bez Espresso Mam Depresso, Montag Piekarnia, Pop'n'Art, Takżetego, BEZA coffee&bourbon, Otwarte Drzwi, Fit Cake Łódź, Klucha Foodservice, GANEK Bistro, Panda Cafe, Szwalnia smaków, Prosto z Mostu, a także sieci Starbucks, Pizza Hut, North Fish i wiele innych.

Aplikacja Too Good To Go to łatwe w obsłudze narzędzie pozwalające codziennie aktywnie włączać się w walkę z marnowaniem żywności. Każda uratowana paczka-niespodzianka, to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2. W ciągu zaledwie roku, użytkownicy aplikacji uratowali 179 tysięcy posiłków, a co za tym idzie, równowartość emisji, jakie wyemitowałby samolot lecący z Warszawy do Londynu, pokonując tę trasę 1292 razy.



- Cieszymy się, że w końcu jesteśmy w Łodzi! Mając codzienny kontakt z właścicielami piekarni, kawiarni, sklepów czy restauracji, doskonale wiemy, jak wymagające obecnie jest planowanie ilości przygotowanego jedzenia i tyczy się to również łódzkiej gastronomii. Wspólnie nie tylko będziemy mogli rozwijać trend na niemarnowanie, ale także przy pomocy aplikacji, każdy mieszkaniec będzie mógł zrobić coś dobrego dla Planety - mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go w Polsce.