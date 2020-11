Too Good To Go na Internetowym FRSiH: Przez pandemię ludzie zaczęli bardziej szanować jedzenie

– Przez pandemię ludzie zaczęli więcej gotować. Wzrosły ceny żywności i ludzie zaczęli bardziej szanować jedzenie i ono się mniej marnuje – powiedziała Anna Kurnatowska, Country Manager Too Good To Go w Polsce, w trakcie debaty #HorecaTrendsTalks: Quo vadis, polska gastronomio? podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Data: 20 listopada 2020

W pierwszej części debaty Anna Kurnatowska opowiedziała o wsparciu gastronomii przez Too Good To Go.

– Nasza działalność opiera się na tym, żeby walczyć ze stratami, a jednocześnie wspierać gastronomię. W dobie pandemii jesteśmy dla wielu biznesów dodatkową poduszką bezpieczeństwa. Teraz podczas drugiej fali zwiększa się ilość naszych partnerów, którzy widzą, że pomagamy im i kawiarnie mogą produkować np. kanapki czy ciasta i przekazać dalej przez aplikację do użytkowników. Przez pandemię ludzie zaczęli więcej gotować. Wzrosły ceny żywności i ludzie zaczęli bardziej szanować jedzenie i ono się mniej marnuje – oceniła Country Manager Too Good To Go w Polsce.

– Widzimy także zmiany w gastronomii. Są zmniejszone karty, także widać, że i w gastronomii jedzenie się jeszcze bardziej szanuje. Obecnie mamy ponad 2000 partnerów i ta liczba cały czas rośnie. Trend walki z marnowaniem jedzenia jest od kilku lat na topie. Od czasów pandemii mówi się o tym jeszcze więcej – kontynuowała.

– Jesteśmy obecni także w sklepach, warzywniakach, u producentów, u których marnuje się prawie 30 procent żywności, bo oni też zostali dotknięci przez pandemię. Dzień przed zamknięciem widzieliśmy, jak olbrzymie było zainteresowanie, bo restauracje wyprzedawały jedzenie i restauracje, które zamykają się, mogą wyprzedawać. Cieszymy się, że możemy pomóc gastronomii – dodała Anna Kurnatowska.

W dalszej części debaty Country Manager Too Good To Go w Polsce zaapelowała o zamawianie jedzenia z restauracji.

– Z mojej strony dodam, że wierzę w solidarność ludzi. I jest to odczuwalne nie tylko dla nas jako ludzi z branży, ale i konsumentów, że zamawiamy i odbieramy jedzenie na wynos. Wszyscy chcemy iść do przodu, pomimo że czasy są trudne i nie wiemy, jak to będzie dalej wyglądać. Staramy się pomagać i promować gastronomię przez naszą aplikację – powiedziała na zakończenie debaty.

