Too Good To Go rozpoczyna współpracę z piekarniami

Choć aplikacja Too Good To Go dopiero co ogłaszała nawiązanie współpracy z pierwszą w Polsce siecią handlową Carrefour, mocnym akcentem rozpoczyna działanie w segmencie piekarniczym. Od teraz do walki z marnowaniem jedzenia dołączyła sieć piekarni Gorąco Polecam z markami Gorąco Polecam Nowakowski i Gorąco Polecam Piekarnia oraz Aryzta.

Autor: horecatrends.pl Data: 22 października 2020 14:33

W Polsce marnuje się rocznie 9 milionów ton żywności, a najczęściej wyrzucanym produktem jest pieczywo. Do rewolucji w niemarnowaniu dołączają piekarnie Gorąco Polecam z markami Gorąco Polecam Nowakowski i Gorąco Polecam Piekarnia oraz Aryzta. Co więcej, niedługo w ich ślady pójdzie marka BAKERY. To pierwsi duzi gracze segmentu piekarni współpracujący z Too Good To Go.

– To dla mnie bardzo ekscytujący moment, Too Good To Go wypływa na coraz szersze wody w Polsce. Każdy miesiąc przynosi nam współpracę z nowymi dużymi partnerami z dotąd nieodkrytych segmentów. Tym razem rozpoczynamy naszą przygodę dużą ogólnopolską siecią i producentem pieczywa, które trafia na nasze stoły każdego dnia, a jest najczęściej marnowanym w Polsce produktem. Teraz mamy szansę zmienić tę sytuację! – komentuje Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

– Świat zmienia się na naszych oczach – nie zawsze na dobre. Przedsiębiorcy powinni to zauważyć i zrozumieć, a następnie wyciągnąć z tego wnioski. Wraz ze światem zmieniają się bowiem konsumenci – coraz bardziej świadomi takich kwestii jak marnotrawstwo jedzenia, wody czy energii. W markach Gorąco Polecam i Bakery rozumiemy ten proces. Sami, na co dzień, staramy się działać w sposób... oszczędny, wybierając nieprzetworzone, naturalne i zdrowe produkty. Cieszymy się, że z Too Good To Go możemy zrobić jeszcze więcej. Tego racjonalnego i rozsądnego dobra już nikt nie zatrzyma. - dodaje Bartłomiej Rychcik, zarządzający markami Gorąco Polecam i Bakery.

Marnowanie żywności to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. W Polsce rocznie na wysypisku ląduje 9 mln ton jedzenia, co z wynikiem 247 kg na osobę, plasuje nas na 5. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej (Banki Żywności, 2019). Niestety wraz z wyrzucanym jedzeniem, marnowane są także surowce zużyte w procesie produkcji, takie jak woda, która została zużyta na potrzeby produkcji żywności. Każdy wyrzucony kilogram chleba to zmarnowane ok. 1 608 litrów wody.

Too Good To Go to intuicyjne narzędzie pozwalające codziennie aktywnie włączać się w walkę z marnowaniem żywności. Każda uratowana paczka-niespodzianka, to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2. Do tej pory użytkownicy aplikacji uratowali 342 tysiące posiłków, a co za tym idzie, równowartość emisji, jakie wyemitowałby samolot lecący z Warszawy do Londynu, pokonując tę trasę 2469 razy.