Too Good To Go świętuje 3. urodziny w Polsce. Toast wznosi piwem z czerstwego pieczywa

Na 3. urodziny w Polsce, Too Good To Go wyprodukowało „ZRÓWNOWARZONE” piwo z resztek pieczywa. W ten sposób chce jeszcze mocniej podkreślić, że nie wszystko, co na pierwszy rzut oka nadaje się do kosza, właśnie tam musi trafić.

Według badania Banków Żywności pieczywo znajduje się na szczycie listy najczęściej wyrzucanych produktów w Polsce. Dlatego Too Good To Go - aplikacja przeciwdziałająca marnowaniu żywności postanowiła kreatywnie podejść do tematu świętowania swoich 3. urodzin, znajdując dość niekonwencjonalny sposób na wykorzystanie czerstwego pieczywa.

Zamiast do kosza - pieczywo trafiło do warzelni

Dziesiątki kilogramów chleba, bułek, bagietek i bajgli od Gorąco Polecam. Smaki z piekarni - sieci piekarni i partnera Too Good To Go - zamiast w koszu wylądowało prosto... w warzelni. Tam posłużyły jako składnik piwa typu bitter, stworzonego przez jeden z najmniejszych browarów w Polsce, Wagabundę.

- W tym roku „uwarzyliśmy” wyjątkową akcję, którą jeszcze mocniej chcemy podkreślić, że nie wszystkie produkty, które w pierwszej ocenie nadają się do wyrzucenia, muszą lądować w koszu. Wiedzą to nasi użytkownicy i partnerzy, którzy od 3 lat przyczyniają się do realnych zmian. Dlatego w te urodziny wznosimy toast za zdrowie naszej planety w „ZRÓWNOWARZONY” sposób - podaje w komunikacie prasowym Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Bartłomiej Rychcik, CEO Enata Bread, zarządzający marką Gorąco Polecam. Smaki z piekarni wskazuje, że w piwie wyczuwa chlebową nutę. Podkreśla, że powstało ono w tradycyjny sposób.

- Nasze pieczywo, które wyrasta i zarumienia się także na naturalnym zakwasie, mocno wpisało się w to rzemieślnicze - wymagające cierpliwości i pieczołowitości - podejście. Liczę na więcej. Przecież z pozostającego pieczywa można zrobić dużo więcej! - dodaje Bartłomiej Rychcik.

Jak warzy się piwo z resztek pieczywa?

Kiedy chleb, bułki, bagietki, bajgle liczone w dziesiątkach kilogramów trafiły do kadzi zaciernej w warzelni, wymagały dokładnego rozdrobnienia. Wszystko po to, aby maksymalnie ułatwić proces naturalnej fermentacji. W jej wyniku wydziela się ciepło, a efektem pracy drożdży, które dokonują przemiany obecnych w brzeczce cukrów, jest powstanie alkoholu zawartego w piwie. W „ZRÓWNOWARZONYM” około 30% wszystkich fermentowanych cukrów stanowi uratowane przed zmarnowaniem pieczywo, co przełożyło się na 2% alkoholu. Proces zajął około 5 tygodni. W ramach akcji powstało niepowtarzalnych 1000 piw.