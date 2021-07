Top 7 deserów Instagrama

Desery to jedne z najbardziej fotogenicznych dań. Które z nich cieszą się największą popularnością na Instagramie? Serwis horecatrends.pl wybrał 7 wakacyjnych słodkich inspiracji.

Autor: horecatrends.pl Data: 29 lipca 2021 08:00

1. Churrosy

Churrosy to jeden z najpopularniejszych deserów na Instagramie. Chrupiące na zewnątrz, ale super miękkie w środku. Ten hiszpański deser szybko stał jest hitem na całym świecie. Food trucki z churrosami od kilku lat są też elementem naszego, polskiego street foodu.

2. Apple Pie, czyli szarlotka

Ciasto z jabłkiem, czyli amerykańskie Apple Pie lub też nasza klasyczna szarlotka, znajduje się na hasztagowym podium deserów z Instagrama. W Stanach Zjednoczonych szarlotki można znaleźć wszędzie, od dużych sklepów spożywczych i restauracji po kawiarnie i domowe piekarnie, pieczone do momentu, gdy podwójna skórka stanie się złotobrązowa, wypełniona jabłkami pokrytymi cukrem cynamonowym. W Polsce jest obowiązkowym ciastem wielu rodzinnych przyjęć, a także punktem obowiązkowym górskich schronisk, które od lat prześcigają się, kto piecze najlepszą.

3. S'more

S'more to tradycyjny smakołyk z ogniska, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Składa się z zapieczonej na ogniu pianki marshmallow, kostki czekolady, a także dwóch kawałków krakersów jako zewnętrzne warstwy. W Stanach Zjednoczonych 10 sierpnia świętuje się Narodowy Dzień S’more. Nazwa deseru to skrót od angielskiego „something more” („coś jeszcze").

4. Chlebek bananowy

Chlebek bananowy to nie tylko pyszne, ale też bardzo proste danie do zrobienia. Dodatkowym atutem tego deseru jest idea zero waste. Do jego przygotowania wykorzystuje się przejrzałe i przeleżane banany - takie są najsłodsze. W niektórych wariantach dodaje się także orzechy i owoce. Banana bread wypiekany jest w podłużnych formach podobnych do tych używanych do pieczenia chleba

5. Bezy

Bezy są wyjątkowo fotogenicznym deserem. Wykonane z masy z białek jaj kurzych i cukru pudru upieczonych w niskiej temperaturze. Używane na ciastka oraz torty. Jednym z hitów jest beza Pavlova - najsłynniejszy tort bezowy świata. Nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiej primabaleriny Anny Pawłowej. Tradycja głosi, że pierwszy raz został przygotowany podczas pobytu tancerki w Perth w 1926 lub 1929 roku przez szefa kuchni hotelu Esplanade.

6. Crumble - kruszonki

Crumble to prosty deser, który podbił podniebienia Europejczyków. Polega na upieczeniu owoców z warstwą kruszonki na wierzchu. To świetny pomysł na wykorzystanie sezonowych owoców!

7. Brownie

Ciasto z dużą ilością czekolady. Jego nazwa pochodzi od charakterystycznego, ciemnobrązowego koloru wypieku.

A Wy jakie macie swoje ulubione desery?