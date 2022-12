Trendy 2023: Do dań retro przyciągają nas smaki dzieciństwa i przystępne ceny

Rosnące zainteresowanie kuchniami świata: arabską, indyjską, tajską, daniami roślinnymi i pizzą neapolitańską nie przeszkadzają modzie na tradycję i dania retro. Silnym trendem jest kulinarny ‘’powrót do domu’’.

Tomasz Jakubiak, kucharz, prowadzący programy kulinarne, autor książek kucharskich uważa, że kuchnia, której nigdy się nie wyrzekniemy to kuchnia, którą mamy zakorzenioną w sercu.

- Możemy iść przez fine dine, możemy iść przez molekuły, możemy iść tu i tam, i tak wszystko wraca do początku. Ten ruch tektoniczny w gastronomii zawsze się będzie odbywać, co ileś lat, ale zawsze i tak jest powrót do tradycji i ewentualnie zmodernizowania, rekonstrukcji tej tradycji, ale zawsze to będzie tradycja - uważa Tomasz Jakubiak.

Łatwo kochać retro, bo to pierogi, schabowy czy kluski śląskie

Raport Pyszne.pl potwierdza, że tradycja jest nieodłącznym elementem polskiej kuchni. Polacy mogą poszczycić się wieloma fantastycznymi potrawami, charakterystycznymi tylko dla naszego kraju i rozpoznawalnymi w każdym zakątku globu. W rankingu 100 najlepszych, tradycyjnych dań na świecie w 2022 roku portalu tasteatlas.com, polskie pierogi zajęły 3. miejsce. W kategorii dodatków „brązowy medal” przypadł ponadto kluskom śląskim, a polska kiełbasa zajęła 5. miejsce wśród kiełbas.

Szczególny sentyment Polacy mają do pierogów, bigosu czy barszczu z uszkami (w badaniu Insight Lab na zlecenie Pyszne.pl jako dania szczególnie sentymentalne wskazało je odpowiednio 21%, 12% i 9% respondentów). Odczuwamy więzi emocjonalne z konkretnymi potrawami, bo kojarzą nam się z ważnymi momentami w życiu, dzieciństwem, miłymi chwilami z rodziną, choćby przy świątecznym stole. Te emocje lubimy przypominać sobie na co dzień, dlatego tradycyjna kuchnia jest stale obecna w naszym menu.

Tomasz Jakubiak podkreśla, że przewodnik Michelin szuka miejsc, które robią jedzenie z obrębu 5 km od restauracji na recepturach, które są lokalne i tradycyjne.

- Zawsze powtarzałem, że to, co mamy wokół siebie, to, co jadła nasza babcia, prababcia to zawsze do nas wróci, bo jesteśmy takich smaków nauczeni i od nich nie uciekniemy - podsumował Jakubiak.

Nie tylko tradycyjne dania, ale i tradycyjny rytm

Jak podaje w raporcie Food Trendy Pyszne.pl 46% Polaków spożywa tradycyjne, polskie potrawy świąteczne także poza świętami. Co ciekawe, istotne jest dla nas nie tylko co jemy, ale także kiedy jemy. Blisko połowa ankietowanych zgodziła się, że często planuje spożywanie potraw zgodnie z tradycyjnymi przyzwyczajeniami, na przykład ryby je w piątek, a w niedzielę - rosół.

Coraz popularniejsze jest jednak tzw. łamanie przepisów, czyli nadawanie tradycyjnym recepturom nowego wymiaru. Już od wielu lat dużą popularnością cieszą się pierogi ze szpinakiem i serem, zupa pomidorowa przygotowywana na styl hiszpańskiego gazpacho, lecz podawana na ciepło czy wątróbka z ziemniakami duszona w cebuli i majeranku, ale z dodatkiem odrobiny czerwonego, wytrawnego wina.

- Na popularności zyskują potrawy proste, bazujące na znanych recepturach, ale odświeżone ciekawym dodatkiem lub nowym sposobem podania - uważa Barbara Starecka, dziennikarka i blogerka kulinarna.

Te dania sycą i stać nas na nie

W jej opinii tę tendencję zapoczątkowała pandemia.

- W jej trudnych warunkach najgorzej radziły sobie bowiem restauracje typu fine dining, a najlepiej takie koncepty, którym najłatwiej było włączyć do swojej oferty usługi dostarczania jedzenia na wynos - uważa Barbara Starecka.

Jak wskazuje, trwający kryzys jeszcze bardziej to zjawisko pogłębił.

- Potrawy sycące, kaloryczne i kojarzące się z miłymi wspomnieniami z dzieciństwa najlepiej poprawiają nam nastrój, a przy okazji nie sieją spustoszenia w portfelach. Zyskują więc na popularności potrawy proste, bazujące na znanych powszechnie recepturach, ale odświeżone ciekawym dodatkiem lub nowym sposobem podania – dodaje.

Wśród lokali, które przeszły ‘’Kuchenny Rewolucjach’’ w ostatnich latach triumfy święcą właśnie lokale, w których Magda Gessler postawiła na tradycyjną dania kuchni polskiej. ‘’Złota Świnka’’ w Kamionkach pod Poznaniem, która oblegana jest przez klientów podaje m.in. żurek, pieczony boczek z domową pyzą, podwójny schabowy, pierogi z wieprzowiną złotnicką i skwarkami. W Bistro Brylancik w Chorzowie, które również odniosło ogromny sukces Magda Gessler postawiła na sznitę z boczkiem pieczonym czy roladę pieczeniową z karku i boczku z kluskami śląskimi.

