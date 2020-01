Trendy Kulinarne 2019 – według CookUp Talents

Kuchnia południowoamerykańska, kobieca gastro rewolucja, renesans herbaty i ziołowych naparów oraz zdrowe, odpowiedzialne gotowanie – oto najważniejsze trendy kulinarne na 2019 r. według autorów raportu CookUp Talents. Eksperci są zgodni, to będzie naprawdę fascynujący rok.

Jaki był 2018 r. na naszych talerzach? Był to czas pod znakiem rozbudzonej świadomości ekologicznej oraz podróży do korzeni. - Na nowo doceniliśmy lokalność i jakość produktów, jak również spojrzeliśmy rozsądniej na ilości spożywanego jedzenia oraz odpadków, które produkujemy. Wielu z nas na skutek trwającego dyskursu na temat wad i zalet konsumpcji mięsa rozpoczęło przygodę z kuchnią roślinną. Poznaliśmy nowe, wschodzące gwiazdy światowej gastronomii tj. Flynn McGarry. Niespodziewanie odszedł też Anthony Bourdain, jeden z najważniejszych, najwybitniejszych kucharzy, pisarzy, podróżników i dokumentalistów - informują autorzy raportu CookUp Talents.

A co przed nami? Aplikacje do monitorowania odpadków produkowanych przez restauracje, fermentowane owady, herbaciany renesans czy moda na kuchnie etniczne... Zdaniem ekspertów to zaledwie wstęp do czekających nas nowości w 2019 r.

CookUp to szkoła kulinarna w Polsce. W 2018 r. rozpoczęła swoją przygodę na arenie międzynarodowej otwierając oddział w Londynie. - Od 6 lat analizujemy rozwój światowej sceny gastronomicznej i badamy pojawiające się trendy. Na pewno nie wiemy wszystkiego i ciągle się uczymy, ale co roku planując nasze kursy, udaje nam się skutecznie przewidzieć kulinarne trendy. Efekt? Co roku w organizowanych przez nas warsztatach kulinarnych bierze udział ponad 4000 miłośników gotowania - informują autorzy raportu.

Trend nr 1: Akcja Fermentacja

Od kilku sezonów badacze światowej sceny kulinarnej ogłaszają, że oto nadszedł czas kiszonek. Fascynuje nie tylko ich smak czy prozdrowotne właściwości, ale także sam proces przygotowania. Bo właśnie mnogość procesów kryjących się pod hasłem „fermentacja” będziemy chcieli zgłębiać w 2019 r.

– Każdy kraj czy kontynent wytwarza swoje produkty fermentowane. Często moi rozmówcy nie wierzą, że można fermentować dosłownie wszystko: owoce, ryby, owoce morza, kwiaty, kamienie, liście czy mleko – mówi Michał Kępiński, kucharz, który kisi m. in. kalafiory, truskawki, stokrotki czy miód, a doświadczenie kulinarne zdobywał w KOKS (1 gwiazdka Michelin) czy Maaemo (3 gwiazdki Michelin), a jego profil na Instagramie obserwuje m.in. chef René Redzepi.

Domowe kiszenie stało się bardzo modne, a Polacy coraz chętniej chcą się tej znanej od pokoleń sztuki uczyć.

Co nas zaskoczy w 2019 r.?– Laboratorium restauracji Noma pod czujnym okiem szefa Davida Zilbera fermentuje na przykład owady, których to kiszenie już w najbliższych latach będzie dla nas tak samo powszechne jak produkcja domowego kimchi – zapowiada Kępiński, po czym w kwestii osobistych inspiracji na 2019 r. dodaje: - Gdy myślę – znana restauracja i fermentacja na świecie – przychodzi mi do głowy jedna odpowiedź: Faviken. Restauracja Magnusa Nilssona fermentuje świeże owoce, warzywa czy mięso przez cały rok serwując dania, dzięki którym otrzymała dwie gwiazdki Michelin - dodaje.

Trend nr 2: Slow Living, Slow Cooking

W ubiegłym roku zdecydowanie zwolniliśmy tempo i zaczęliśmy uważniej przyglądać się procesom towarzyszącym gotowaniu i jedzeniu. Wielu z nas zapoznało się z zasadami zero waste, ale do ideału wciąż nam jeszcze daleko – przeciętny Polak wciąż marnuje ok. 200 kg jedzenia rocznie.