Truskawki – 10 inspiracji na szczyt sezonu

⁠Zaczynamy długi weekend! Jak myślicie, wyjdzie trochę słońca, czy jednak wygrają zapowiadane burze? Ja właśnie wyruszam z Tadziem i rodzicami do domku na Mazurach, bez większych oczekiwań co do pogody. Na szczęście jest tam co robić, niezależnie od panującej aury :)⁠⠀ ⁠⠀ Mamy już sezon na arbuza, więc przypominam Wam przepis na lekką sałatkę z dodatkiem truskawek i domowego serka labneh (serka z jogurtu). Przepis na ten serek znajdziecie tutaj: https://www.chilliczosnekioliwa.pl/2016/07/jak-zrobic-labneh-ser-z-jogurtu-przepis.html Możecie go zastąpić serkiem kozim albo typu feta. ⁠⠀ ⁠⠀ SKŁADNIKI / NA 2 PORCJE:⁠⠀ 1/4 średniego arbuza⁠⠀ 100 g truskawek⁠⠀ 25 g obranych migdałów⁠⠀ 6 kulek serka labneh obtoczonego w za'atarze (jeśli nie lubisz nietypowych smaków, obtocz labneh w sezamie)⁠⠀ mały pęczek listków mięty⁠⠀ 1 łyżka soku z cytryny⁠⠀ ⁠⠀ PRZYGOTOWANIE SAŁATKI:⁠⠀ Arbuza obierz ze skórki, usuń z niego pestki, a miąższ pokrój w kostkę. Z truskawek usuń szypułki i przekrój je na pół lub na ćwiartki. Migdały wsyp na rozgrzaną suchą patelnię i praż przez ok. minutę, aż zaczną pachnieć i lekko się zrumienią. Przesyp migdały na talerzyk i poczekaj aż ostygną.⁠⠀ Do miski włóż kostki arbuza, kawałki truskawek, kulki labneh podzielone na kawałki i listki mięty. Polej wszystko sokiem z cytryny i delikatnie wymieszaj. Na końcu posyp całość prażonymi migdałami. Podawaj od razu.