Unilever Food Solutions: w 2020 r. gastronomię kształtować będzie ograniczanie spożycia mięsa

- Rok 2020 będzie czasem nasilenia się tendencji związanych ze zdrowszym jedzeniem, mającym jak najmniejszy wpływ na środowisko. W związku z tym gastronomię kształtować będzie ograniczanie spożycia mięsa – co obserwujemy już teraz. Aż 45 proc. osób zamieszkujących duże polskie miasta twierdzi, że je mniej mięsa niż wcześniej (Roślinniejemy, maj 2019 r.), a ich fleksitarianizm przekłada się na oczekiwania względem lokali gastronomicznych – 54 proc. Polaków deklaruje, że zamawia wegańskie i wegetariańskie dania (MAKRO Cash&Carry Polska, 2019 r.) - mówi Marta Kubiak-Połomka, młodszy kierownik ds. portfolio herbat i dresingów Unilever Food Solutions.

Data: 20 stycznia 2020

Rozpoznając ten trend Unilever Food Solutions wprowadza na polski rynek coraz więcej produktów roślinnych.

- Drugi wyraźnie kształtujący się trend, który ma znaczący wpływ na gastronomię, to ruch mniej odpadów / mniej plastiku – czyli ograniczenie odpadów i emisji plastiku do środowiska. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, podejmujemy działania w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym dążymy do pozyskiwania produktów z zrównoważonych upraw, zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery czy ilości odpadów związanych z utylizacją naszych produktów. Do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania naszej firmy będą nadawały się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Ponadto jedna czwarta naszych opakowań będzie wyprodukowana z wtórnych tworzyw sztucznych (PCR) - zapewnia Marta Kubiak-Połomka.

Jej zdaniem ślepe podążanie za globalnymi trendami bywa często szkodliwe dla biznesu, na przykład wtedy, gdy jest niespójne z wizerunkiem marki. Dlatego warto reagować na te trendy, które są zgodne z długofalową strategią przedsiębiorstwa.

- Współczesne trendy w prowadzeniu biznesu opierają się na rosnącej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Dlatego dziś cel Unilever Food Solutions jest prosty i jednoznaczny: chcemy popularyzować zrównoważony styl życia. Aby tego dokonać, już w 2010 roku wprowadziliśmy w życie plan „Życie w sposób zrównoważony”. Posiada on szczegółowe cele w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko, poprawy zdrowia i samopoczucia ponad miliardowi ludzi na świecie oraz zapewnienia środków do życia milionom ludzi. Za pomocą naszych marek z misją, chcemy zwiększać pozytywny wpływ na świat oraz budować zaufanie milionów klientów na całym świecie - dodaje.