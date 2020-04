Vienio o życiu w czasach pandemii, gotowaniu i pomocy dla gastronomii (wideo)

Pandemia koronawirusa sparaliżowała cały świat i zmusiła nas do pozostania w domu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak do zasady #zostańwdomu stosuje się Piotr „Vienio” Więcławski. Kucharz i raper w jednej osobie opowiedział nam, jak pandemia Covid-19 wpłynęła na jego działalność zawodową, o modzie na gotowanie w sieci oraz co możemy zrobić, aby wspomóc gastronomię w tym trudnym czasie.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 16 kwietnia 2020 14:30

Nowa rzeczywistość

Gotowanie warsztatowe, serial, koncerty. Wszystko się skończyło. Jest nowa rzeczywistość. Razem z Food Collective próbujemy zaproponować nowe rozwiązania poprzez online i działania w Internecie. Z jednej strony cieszę się, bo mam dużo wolnego czasu i żyję luzackim życiem, a z drugiej strony mam świadomość, że wielu osobom pandemia zakłóciła jakiekolwiek plany, zarobkowe sytuacje i wielu ludzi przez to na pewno bardzo dużo straci.

Pomoc gastronomii

Mam kolegów, którzy sprzedają wina wysyłkowo, gdzie 20 procent z każdego pakietu trafia na pomoc sektorowi restauracyjnemu, a osoba zamawiająca może zaznaczyć, do której knajpy chce, żeby wpadły te pieniądze. Z tego co widzę, polski rząd nie ma żadnych propozycji pomagania przedsiębiorcom tego typu jak restauratorzy czy szefowie kuchni. Jest to bardzo smutne. Mam informacje od znajomych kucharzy z Londynu, którzy pracują w dużych konglomeracjach gastronomicznych i zostali zwolnieni, ale każdy z nich, jak jeden mąż, dostał zapomogę w postaci połowy pensji od rządu angielskiego, a u nas tego nie ma.

Z kolei osoby, które nie gotują w domu, mogą zamawiać jedzenie. Także być może jest to rozwiązanie, w miarę którym możemy pomagać restauracjom. Sam robię, co mogę, odwiedzam miejsca, które znam i lubię, robię relacje i zachęcam do zamawiania jedzenia z tych miejsc.

Gotowanie w domu

Przyszła kryska na Matyska. Człowiek bardzo szybko przystosowuje się do nowych warunków. W tym przypadku może to zadziałać na plus, bo domowe jedzenie będzie zdrowsze i ludzie lepiej to zniosą. Sam wszystko robię w domu, ćwiczę na siłowni on-line. Jem i gotuję w domu. Nie ma łażenia do klubów. Życie, które pamiętaliśmy sprzed pandemii zniknęło. Mam wrażenie, że wszystko zostało ograniczone podobnie do tego, co było w stanie wojennym.

Życie po pandemii

Nie wiem, jak to się skończy. Modlę się i wysyłam dobrą energię, żebyśmy szybko wrócili do świata sprzed pandemii. Boję się, że ta formuła się jakoś skończy i inaczej będziemy podchodzić do wielu rzeczy. A pandemia może wykończyć wielu małych przedsiębiorców jak np. małe lokale z wietnamskim jedzeniem, małe restauracje sushi, różne kebaby i falafele, wszystko co jest małe i zarabiało obrotem miesięcznym. Jak zwykle pandemia dotknie najbiedniejszych.