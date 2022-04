W 2022 restauratorom łatwiej będzie wprowadzać dania roślinne do menu

- Dostępność oferty alternatyw nabiału i mięsa dla HoReCa sprawiła, że wdrażanie roślinnych pozycji do kart restauracji nie wiąże się ze skomplikowaną logistyką - mówi Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager RoślinnieJemy.

Dane SPINS wskazują na wypłaszczenie sprzedaży w kategorii alternatyw mięsa w Stanach Zjednoczonych w okresie 2020-2021. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wartość sprzedaży wszystkich kategorii produktów roślinnym w tym okresie, w 2021 odnotowano wzrost o 6% w stosunku do 2020 roku.

Wartość rynku produktów roślinnych w Polsce to 1,5 mld zł

- Perspektywę rynku amerykańskiego, jak i bardziej dojrzałych europejskich rynków, trudno jednak odnosić do dynamiki rozwoju dostępności produktów roślinnych nad Wisłą. Jesteśmy wciąż jeszcze w dość wczesnym stadium rozwoju i w kolejnych latach możemy spodziewać się dalszych wzrostów, co potwierdzają dane GfK Polonia – w 2021 sprzedaż roślinnych alternatyw mięsa podwoiła się, a kategoria roślinnych alternatyw mięsa wzrosła o 40% w stosunku do poprzedniego roku. Wartość rynku produktów roślinnych w Polsce to już 1,5 mld zł - dodaje Maciej Otrębski.

Kolejni producenci w Polsce zaczynają szukać swojego unikalnego miejsca na półce – pojawia coraz więcej produktów poszerzających gamę roślinnych alternatyw dla mięsa czy nabiału.

- Obok burgerów, kiełbasek czy klopsików, na półkach sklepowych znajdziemy dziś roślinne chorizo, salami, czy alternatywy dla produktów rybnych. analogiczna sytuacja ma miejsce na półce z roślinnym nabiałem – dziś w sieciach handlowych znajdziemy roślinny skyr, czy alternatywę dla mascarpone. Oceniam, że w kolejnych latach, wraz z większym segmentem konsumentów sięgających po produkty roślinne, a także wraz z rozwojem technologii, obserwować będziemy dalszy wzrost różnorodności na półkach z roślinnym jedzeniem - przyznaje.

HoReCa - coraz bardziej roślinne menu

Jego zdaniem w 2022 restauratorom łatwiej będzie wprowadzać dania roślinne. – Dostępność oferty alternatyw nabiału i mięsa dla HORECA sprawiła, że wdrażanie roślinnych pozycji do kart restauracji nie wiążę się ze skomplikowaną logistyką. Możemy przewidywać kilku kolejnych roślinnych debiutów w sieciach fast food – KFC niedawno testowało roślinne nuggetsy w kilku krakowskich lokalizacjach, przedstawicielka Burger King podczas Gali RoślinnieJemy zapowiedziała kolejne pozycje, które dołączą do Plant-based Whoppera i roślinnych nuggetsów w ofercie sieci - wylicza ekspert.

Maciej Otrębski twierdzi, że pandemia jeszcze mocniej zwróciła uwagę konsumentów na aspekty zdrowotne związane z codziennym odżywianiem, co prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych latach. - Rosnące ceny podstawowych produktów spożywczych mogą zwrócić uwagę Polaków w stronę produktów roślinnych, których ceny jak dotychczas nie wzrosły w bardzo odczuwalny sposób. Jednocześnie, także producenci roślinni wskazują na wzrost cen i wahania w dostępności surowców, co może odbić się przede wszystkim na mniejszych firmach, bardziej wrażliwych na niespodziewane zmiany - dodaje.