W Browarach Warszawskich powstanie pierwszy woonerf w stolicy

W Browarach Warszawskich oprócz tradycyjnych ulic i ścieżek spacerowych, powstanie tu pierwszy warszawski woonerf, czyli tak zwana "żyjąca ulica". Dzięki tamu poruszanie się po Browarach Warszawskich będzie swobodne i bezpieczne, a także łączące Dzielnicę Spotkań i Smaków z miastem.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 25 maja 2020 11:54

Pojęcie woonerf pochodzi z języka holenderskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „ulicę do mieszkania”. Jest to tzw. żyjąca ulica - alejka miejska z zielenią, pozbawiona tranzytowego ruchu komunikacyjnego, z obsługą jedynie lokalną, o spowolnionym ruchu. Nie ma w nim rygorystycznej separacji strefy dla pojazdów i pieszych, są za to udogodnienia dla ruchu pieszego i rowerowego. Łączy restauracje, sklepy czy punkty usługowe z przestrzenią ulicy i przyjmuje wydarzenia epizodyczne: jarmarki, kiermasze, pokazy i wystawy plenerowe.

Idea woonerfu w projektowaniu ulic istnieje od lat 60. XX wieku. Była odpowiedzią na lawinowy rozrost komunikacji kołowej i próbą przeciwstawienia się zagarnianiu dotąd wielofunkcyjnych, „wolnych” przestrzeni miejskich ulic przez samochody. Ta koncepcja zachęca do promowania przestrzeni miejskiej i jej tradycyjnego charakteru jako miejsca spotkań, rekreacji, spaceru, handlu, gastronomii, wolnego ruchu, tworzenia miejsc, gdzie wir intensywnego życia może spowolnić.

Ulica wewnętrzna w Browarach Warszawskich od początku była ważnym elementem projektu. Deweloper w ręce mieszkańców Warszawy oddał wybór jej nazwy. Wybierając spośród trzech propozycji uczestnicy plebiscytu postanowili, że powinna ona upamiętniać słynnych wolskich browarników Błażeja Haberbuscha i Konstantego Schielego i to oni stali się patronami traktu.

- Zależy nam, by projekt stał się naturalną, integralną, a przede wszystkim gościnną częścią miasta. Komponujemy ofertę Browarów Warszawskich tak, by zapraszała autorskimi i wyszukanymi konceptami restauracyjnymi oraz otwartymi i zachęcającymi do spędzania czasu placami miejskimi. Sieć ulic i ścieżek poprowadzi do najważniejszych punktów kwartału, bez bramek i szlabanów. Do listy tych okazji, dla których warto będzie odwiedzić nasz kwartał dopisujemy woonerf. Jestem przekonany, że tworząc wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny Haberbuscha i Schielego według tej koncepcji kreujemy kolejne miejsce, w którego centrum stoi człowiek i jego codzienne potrzeby - powiedział Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.

Nowy pasaż Haberbuscha i Schielego będzie miał długość 135 metrów i 6 metrów szerokości. Ruch samochodowy po woonerfie będzie tylko jednokierunkowy i spowolniony.

- Woonerf pokryje jednolita posadzka nawiązująca do postindustralnego charakteru tego miejsca. Prowadzić nas będą po niej poziome, malowane oznaczenia inspirowane również fabrycznym stylem organizacji przestrzeni. Między innymi w dawnych browarach, znaki namalowane na betonowych płytach rozgraniczały strefy załadunku, trasy przejazdu i transportu surowca. W nowych Browarach Warszawskich specjalna ikonografia będzie wyznaczać strefę restauracyjną, wypoczynku, ruchu pieszego i rowerowego czy drogi pożarowe - dodał Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie

Znaczną część woonerfu zajmą „wyspy” zarezerwowane dla restauratorów, którzy przy ulicy Haberbuscha i Schielego mają swoje lokale. Pojawią się na nich stoliki restauracji i kawiarni, gdzie można zjeść śniadanie, spotkać się na kawę czy businessowy lunch. Cały teren pozbawiony zostanie krawężników i słupków. Wzdłuż całej ulicy pojawi się zróżnicowana zieleń w postaci drzew, krzewów i bylin. Echo Investment posadzi tu 18 drzew – dęby błotne, wiśnie jedońskie, graby pospolite.

Browary Warszawskie to fragment miasta w sercu stołecznej Woli, realizowany przez Echo Investment. Miejska przestrzeń z mieszkaniami i biurami łączy się z autorskimi lokalami gastronomicznymi, które swoim gościom serwować będą dania z całego świata. Pojawią się klimatyczne kawiarenki, pachnące kwiaciarnie czy salony urody. Całość dopełnią przestrzenie społeczne – reprezentacyjny Rynek Warzelni z zacisznym dziedzińcem Laboratorium, tętniąca życiem Leżakownia w 170-letnich piwnicach, zielony park w Ogrodzie Centralnym oraz kameralny Plac Śniadaniowy i Plac Brama Browarów. Dotychczas niedostępny teren przypominający o piwowarskiej tradycji i bogatej historii przedsiębiorczości wróci na mapę Warszawy w zupełnie nowej odsłonie.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2020 roku.