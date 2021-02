W Warszawie powstał mural wspierający lokalną gastronomię

- Przy stacji metro Politechnika w Warszawie powstał mural wspierający warszawskie lokale gastronomiczne. Inicjatywa jest realizowana pro bono przez Good Looking Studio. Znajdujące się na nim anonse promują lokalną gastronomię - pisze portal propertydesign.pl.

Autor: propertydesign.pl Data: 02 lutego 2021 12:13

Good Looking Studio chcąc wyrazić swoje wsparcie dla branży, namalowało w Warszawie mural o tematyce gastronomicznej.

- Stworzyliśmy mural, który ma przypominać stronę ogłoszeniową w gazecie. Zamieszczone na nim anonse promują lokalną gastronomię. Wiele z tych miejsc to lokale naszych przyjaciół, czy też po prostu takie, które lubimy odwiedzać. Ten mural ma jednak wymiar symboliczny, ma zwrócić uwagę na ciężką sytuację rynku restauracyjnego. Zrobiliśmy to pro bono, a naszym celem jest zachęcenie Polaków do wspierania gastronomii w swojej okolicy. Zróbmy to po to, żeby po odmrożeniu gospodarki móc wrócić do naszych ulubionych miejsc – tłumaczy Karol Klepacki z Good Looking Studio.

Z koniecznością szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości zmierzyła się większość lokali gastronomicznych. - Atmosfera, która powstaje, gdy restauracja tętni życiem jest bezcenna. Covid sprawił, że znikło to, co kochamy. Nie załamaliśmy jednak rąk. Stworzyliśmy sklep internetowy oraz dostosowaliśmy nasze dania, by stały się wygodne do samodzielnego przygotowania w domu. Nadal jednak odczuwamy dojmujący brak bezpośrednich kontaktów z gośćmi - mówi Olga Kręglicka z Grupy Kręgliccy.

