Wakacje 2020. Sierpniowe inspiracje na drugą połowę lata

Odpoczywaj w Polsce i zobacz, jak pięknie jest w Świętokrzyskiem! Góry Świętokrzyskie potrafią zaskoczyć – niewysokie, a jednak z licznymi przewyższeniami sprawiają, że są idealne zarówno dla amatorów łagodnych spacerów, jak i miłośników dłuższych wędrówek. Region to „raj geologiczny pod gołym niebem", o czym można się przekonać na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. W stolicy województwa – Kielcach, znajdują się cztery rezerwaty geologiczne ze znaną z koncertów Kadzielnią. Jaskinia Raj charakteryzuje się najpiękniejszą szatą naciekową w Polsce, a w kamieniołomie Zachełmie odkryto tropy tetrapoda – pierwszego zwierzęcia, które wyszło z wody na ląd. Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka chociażby trasa Green Velo wiodąca z Końskich przez Kielce do Sandomierza. 🚴🚴‍♀️ Amatorzy wodnych szaleństw znajdą swoje miejsce nad zalewami w Sielpi i Chańczy, a Nida i Kamienna czekają na kajakarzy. 🚴🚴‍♀️ Obszar Świętokrzyskiego to również budowle historyczne. Niepowtarzalne spotkania z historią czekają was m.in. na Zamek Królewski w Chęcinach, pałacu w Kurozwękach, zamku Krzyżtopór w Ujeździe czy królewskim Sandomierzu. 🏣🏫💒⛪️Szukający kulinarnych smaczków odkryją je na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków i Szlaku Kulinarnym Ponidzia i Powiśla.🥔🍗🍖🥮🥠🥧🌰🍯 Znajdź inspiracje w Świętokrzyskiem – link w naszym bio!