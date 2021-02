Wegańskie pączki cieszą się coraz większym zainteresowaniem

Istniejąca od 70 lat krakowska Cukiernia Starowicz będzie w tegoroczny tłusty czwartek sprzedawać przede wszystkim roślinne pączki.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 lutego 2021 12:23

– Odkąd w naszej tradycyjnej cukierni wprowadziliśmy wegańskie słodkości, udało nam się ograniczyć zużycie surowców pochodzenia zwierzęcego o 30%. To chyba całkiem dobra wiadomość dla środowiska – uśmiecha się Starowicz. Jego klienci się zgadzają. – Chyba nikt z naszych stałych klientów nie oprotestował wiadomości, że w tym roku na tłusty czwartek będziemy sprzedawać głównie wegańskie pączki. Wręcz przeciwnie, przybyło nam wielu nowych, fajnych klientów.

Według analityków z firmy Mintel aż 54% Polaków uważa, że produkty roślinne są bardziej przyjazne środowisku niż mięso i nabiał.

– Cukiernia Starowicz od dłuższego czasu pokazuje, że roślinne odpowiedniki tradycyjnych wyrobów cukierniczych mogą zaskakiwać zarówno smakiem, jak i delikatnością i puszystością – mówi Ida Tymińska z kampanii RoślinnieJemy – Bardzo się cieszymy, że cukiernia dostrzega potencjał w wyrobach roślinnych i mamy nadzieję na to, że kolejne lokale wezmą z niej przykład – dodaje Tymińska.

Tegoroczny tłusty czwartek odbywa się w cieniu globalnej pandemii. Jednak to właśnie ciężkie czasy potrafią rodzić szczególnie dużo innowacji, co w tym i w ubiegłym roku udowodnił niejeden przedsiębiorca z branży gastronomicznej, błyskawicznie przystosowując się chociażby do serwowania dań na wynos. Warto też wspomnieć, że wybuch pandemii sprawił, że 20% Polaków postrzega dietę roślinną jako bardziej atrakcyjną (Mintel 2020).

– Wprowadzenie wegańskich produktów, w tym pączków, pokazało nam, że nawet odwieczne cukiernictwo można w dużej mierze oprzeć o surowce pochodzenia wyłącznie roślinnego. To chyba najlepszy powód, dla którego warto wprowadzić wegańskie pączki w okresie karnawału, czyli w czasie, w którym sprzedaje się ich zdecydowanie najwięcej – mówi Starowicz.