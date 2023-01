Więcej dla biznesu w branży HoReCa! Nowa odsłona serwisu horecatrends.pl

Zmieniamy się dla Panstwa! Poszerzenie witryny o tematykę ściśle biznesową pozwoli dostarczyć zainteresowanym kanałem HoReCa jeszcze bardziej specjalistyczną wiedzę.

– Horecatrends.pl to profesjonalny serwis skierowany do twórców, inwestorów, dostawców, pasjonatów i użytkowników sektora HoReCa. Obok tematów, które realizowaliśmy dotychczas – czyli rozmów z największymi i najlepszymi restauratorami i hotelarzami, komentarzy ekspertów rynkowych i newsów biznesowych – zapraszamy do nowego działu Horeca b2b. Swoją uwagę skupimy tutaj na profesjonalnych treściach skierowanych do biznesu, dotyczących tego, jak budować, prowadzić, rozwijać i skalować biznes HoReCa. Nie zabraknie również niezwykle istotnych informacji z zakresu wyposażenia lokalu, współpracy z dostawcami oraz tych związanych z wyzwaniami finansowymi, kosztowymi czy legislacyjnymi. Dla czytelników i z czytelnikami będziemy tworzyć swoiste kompendium wiedzy dla HoReCa – mówi Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca horecatrends.pl.