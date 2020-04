Wielkanoc: Restauratorzy i cukiernie sprzedają online

Żury, mazurki, biała kiełbasa - szefowie kuchni, cukiernie i hotele na okres świąteczny przygotowują specjalne oferty dostosowane do czasów pandemii.

Autor: horecatrends.pl Data: 08 kwietnia 2020 08:23

Wielkanocne zamówienia w tym roku mają dla branży HoReCa szczególne znaczenie. W czasach zamkniętych lokali liczy się każda złotówka.

Żur i kiełbasa od Żurowni

Ofertę świąteczną przygotowała m.in. katowicka Żurownia. Do wyboru jest kilka rodzajów żuru oraz biała i śląska kiełbasa.

Wielkanocny koszyk od Barona

Aleksander Baron i Baron the Family - proponuje wielkanocne kosze z żurem lub barszczem. Oprócz zupy znajdą się w nich m.in. pasztet i szynka oraz słynne kiszonki restauratora.

Wegańska Wielkanoc bez jaj

Weganie także mogą liczyć na wielkanocną ofertę. Świąteczne smakołyki dowiezie im m.in. Tel Aviv.

Na słodko w dowozie i na wynos

Wielkanoc dla cukierni to szansa na odrobienie choć trochę strat wynikających z zamknięcia lokali. Firmy oferują świąteczne ciasta w dowozie i na wynos.

Na ciekawy pomysł w czasach pandemii wpadł Łukasz Smoliński, prezes Deseo, który dowozi ciasta i ciastka… sam. Firma zachęca w mediach społecznościowych do zamawiania słodkości na święta poprzez osobiste dowiezienie paczek do swoich klientów. W zamówieniu należy wpisać: „Płacę, więc sam Prezes ma mi dowieźć zamówienie”. Minimalna wartość zamówienia w opcji „darmowa dostawa Prezesem” to 250 zł.

W sklep z daniami i wypiekami wielkanocnymi przekształciła się także restauracja Słodki Słony Magdy Gessler.

– Restauracja Słodki Słony obecnie przekształciła się w sklep. Wszystkie produkty są wystawione w witrynie. Jest również lada, więc aby dokonać zakupu, nie trzeba wchodzić do środka. Personel nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami. Odbieramy nasze zamówienia bezpieczniej niż w tradycyjnym sklepie, bo wszystkie produkty są zapakowane w szkło – tłumaczy restauratorka

Na stronie restauracji znajduje się lista potraw, które można zamówić na święta. Oprócz ciast w ofercie znajdują się także żurek czy rosół, gulasz węgierski, bigos myśliwski, sznycle czy pierogi. Można podjechać samochodem i zapakować zakupy bezpośrednio do niego. Sprzedawczynie są ubrane w stroje ochronne, a płatność odbywa się bezgotówkowo.