Wielkanoc w kuchni Oli Nguyen i Matteo Brunettiego

Ola Nguyen i Matteo Brunetti na co dzień żyją w kraju na Wisłą i są zauroczeni polską kuchnią. Tym razem zapytaliśmy ich o kulinarne wybory na stół wielkanocny.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 03 kwietnia 2021 08:14

Jajka na 110 sposobów

Ola Nguyen w rozmowie z nami zdradziła, że jest wielką miłośniczką jajek i majonezu, dlatego są to pozycje obowiązkowe na jej wielkanocnym stole.

– Świąt wielkanocnych w domu aż tak nie obchodzimy, bo nie jesteśmy mocno religijni. Jest to czas dla nas, który spędzamy rodzinnie razem w towarzystwie dobrego jedzenia. Na pewno Mazurek pojawi się. Jajka na 110 sposobów. Uwielbiam jajka i Wielkanoc to są święta, podczas których mogę jeść jajka na twardo bez żadnych spojrzeń z boku, jak można jeść jajka na twardo – powiedziała.

– Będzie to fajny czas, żeby może spędzić w mniejszym gronie, ale razem z rodziną. Nieważne jakie potrawy, ważne, żeby było fajnie. Ok, jakieś jajka niech się pojawią i majonez, który uwielbiam. Nie mam specyficznych potraw. Mazurek, majonez, babka. W tamtym roku miałam Wielkanoc bardziej jarzynową, w tym roku stawiam na tradycję, tak żeby coś się działo – dodała.

Biała kiełbasa i Colomba Di Pasqua

Z kolei Matteo Brunetti powiedział nam, że w jego wielkanocnej kuchni mieszają się smaki polskich potraw z włoskimi.

– U mnie w domu zawsze serwowane były jajka i biała kiełbasa. A jeśli deser, to tradycyjny włoski. We Włoszech podaje się Colomba Di Pasqua, co jest bardzo podobne do Panettone, które się podaje na święta Bożego Narodzenia. Fajny miks. Na pewno święta będziemy spędzać rodzinnie, bo wtedy jest najlepszy klimat – stwierdził.

A my razem z naszymi kucharzami życzymy Wam dobrych Świąt Wielkanocnych, udanych pod kątem kulinarnym i nie tylko.