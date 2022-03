Wielkanoc za pasem. Czy catering to dobry pomysł na świąteczny biznes?

Polacy coraz odważniej i chętniej korzystają z cateringu w okresie świątecznym. Czy warto wprowadzić to rozwiązanie do swojej oferty?

Catering na Wielkanoc

Coraz więcej konsumentów decyduje się na zamawianie potraw na wynos. Nie jest tajemnicą, że dla części restauracji pakowanie próżniowe żywności i dostawy gotowych dań były w pandemii w zasadzie jedynym sposobem na zarobek.

To biznesowy pomysł dla restauracji nie tylko na co dzień ale i na święta. Zwłaszcza, że od kilku lat zmienia się podejście polskich konsumentów do świętowania. Coraz więcej Polaków woli spędzać świąteczny czas z bliskimi zamiast poświęcać długie godziny na sprzątanie czy gotowanie tradycyjnych potraw wielkanocnych. Nadal jednak stosunkowo niewiele osób decyduje się na świętowanie w restauracjach, dlatego catering świąteczny może być remedium na niższe w danym miesiącu obroty w restauracjach - informują eksperci firmy Fanex.

Catering świąteczny - z czym to się je

W okresie przedświątecznym coraz więcej klientów dopytuje o catering na Wielkanoc. Idąc krok dalej restauracje mogą również zaproponować klientom także dostawę jedzenia do domu: potrawy zapakowane w próżniowe opakowania mogą być dostarczone wcześniej, zachowują także swoją świeżość.

Catering na Wielkanoc to również dobre rozwiązanie dla właścicieli niewielkich kuchni czy miłośników jedzenia na mieście – bez problemu mogą ugościć bliskich najlepszymi potrawami świątecznymi.

- Wielu klientów nie tylko nie ma czasu, ale również możliwości, by piec przez mięsa, pasztety i tradycyjne ciasta, szykować zakwas, ucierać chrzan czy robić sałatki. Catering świąteczny to wyjście naprzeciw potrzebom dzisiejszym konsumentom. Coraz więcej restauracji oferują swoim klientom oryginalne dania kuchni staropolskiej lub znane i lubiane tradycyjne potrawy wielkanocne - dodają przedstawiciele firmy Fanex.

Tradycyjne wielkanocne dania nie mają zbyt wiele wspólnego z kuchnią wegańską: jajka, sery, mięsa i wędliny - to podstawa tradycyjnego świątecznego menu.

Wegański catering na Wielkanoc może pomóc rozwiązać problem przygotowywania potraw bez produktów odzwierzęcych. A że nie każdy potrafi je samodzielnie przyrządzić - na pewno warto, by restauracje poszerzyły ofertę o wegańskie odpowiedniki popularnych świątecznych dań. Wegański majonez, sernik z tofu czy bezmięsne pasztety cieszą się coraz większym zainteresowaniem - i to nie tylko wśród wegan.