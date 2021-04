Wielkanoc znów w dostawie - świąteczne inspiracje

Wielkanoc za pasem. Choć ciężko w to uwierzyć, to będą drugie wiosenne święta pod znakiem pandemii. Jeśli nie cieszą Was godziny spędzone w kuchni na przygotowywaniu świątecznych posiłków lub zywczajnie nie macie na to czasu - zamówcie i wesprzyjcie gastronomię. A jeśli jest już na to za późno - zamawiajcie po świętach! #GoGastro!

Autor: www.horecatrends.pl Data: 02 kwietnia 2021 11:38