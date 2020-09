Wojciech Modest Amaro jedynym Polakiem wśród laureatów The Best Chef Awards Top100 2020

Wojciech Modest Amaro jest jedynym Polakiem w prestiżowym konkursie The Best Chef Awards 2020 powered by Perlage. Uplasował się na wysokim 46. miejscu.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 24 września 2020 16:06

Wyniki ogłoszono 23 września w formie wirtualnej gali. Zwycięzcą The Best Chef Top 100 okazał się René Redzepi z Danii. Drugie miejsce zajął Björn Frantzén z restauracji Frantzén w Sztokholmie (zwycięzca z 2019 r.), a trzecie - Dan Barber (USA). Na liście znaleźli się szefowie kuchni 31 krajów z całego świata (w tym jedyny Polak).

W plebiscycie przyznano także nagrody dodatkowe:

- The Best Chef Rising Star Award powered by Perrier-Jouët – Manoella “Manu” Buffara (Brazylia);

- The Best Chef Fol-LOVERS Award powered by Custom Culinary – Rafa Costa e Silva (Brazylia). To wyraz opinii publiczności The Best Chef Awards w mediach społecznościowych;

- The Best Chef Pastry Award powered by Valrhona – Xavi Donnay z restauracji Lasarte z Barcelony (Hiszpania);

- The Best Chef Food Art Award powered by Antonius Caviar – Alex Dilling (Wielka Brytania);

- The Best Chef New Entry Award powered by Le Nouveau Chef – Dan Barber (USA). To szef kuchni, który zajął najwyższe miejsce w ranking wśród nowych kandydatów;

- The Best Chef Voted by Chefs Award powered by LSG Group – Dan Barber (USA). Nagroda przyznawana przez szefów kuchni;

- The Best Chef Science Award powered by Perlage (Food Meets Science) – Rasmus Munk (Dania). Nagroda dla szefa kuchni, który wyróżnia się badaniami naukowymi w świecie gastronomii czy innowacyjnymi technikami;

- The Best Chef Legend Award powered by Difference Coffee – Michel Bras (Francja). To szef kuchni, który nie wykonuje już czynnie swojego zawodu, jednak wciąż ma ogromny wpływ na świat gastronomii.