Wolny Kraft: polskie piwa towarzyszą na co dzień regionalnym kuchniom w wielu krajach (wywiad)

Odmrożenie gospodarki spowodowało coraz większy ruch w restauracyjnych ogródkach. Nic w tym dziwnego, bo w ciepłe, czerwcowe popołudnia i wieczory jest przyjemnie zjeść pyszną kolację i napić się zimnego piwa na świeżym powietrzu. O trendach na rynku browarów i łączeniu piwa z jedzeniem rozmawiamy z Pawłem Leszczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Wolny Kraft, piwowarem domowym, sędzią piwnym i współtwórcą Warszawskiego Festiwalu Piwa.

Horecatrends.pl: Jakie są obecnie trendy na rynku piw rzemieślniczych?

Paweł Leszczyński: Cały czas bardzo popularne są lekko mętne piwa z dużą ilością chmielu, tak zwane new england IPA lub NE IPA. W tym sezonie zapowiadał się wielki powrót piw owocowych, a także słodkie piwa ciemne (tzw. pastry stouty / cukiernicze stouty). Najnowszą ciekawostką są piwa słodko-kwaśne, często z owocami. Coraz więcej pojawia się na rynku piw niskoalkoholowych lub bezalkoholowych, choć te ostatnie warzone są przez duże i średniej wielkości browary, mniejsze nie zawsze dysponują odpowiednią technologią. Ciekawym trendem w USA, który często przenika na nasz rodzimy rynek, są piwa Spiked Seltzer, czyli piwa z dużą ilością minerałów, mniejszą ilością kalorii, nierzadko z dodatkiem soków owocowych.

Po jakie rodzaje, smaki piw domowych i rzemieślniczych konsumenci sięgają najczęściej?

W przypadku piw domowych ciężko mówić o konsumentach i o pewnych trendach, ponieważ zjawisko to jest małe i niemierzalne. Natomiast w przypadku browarów rzemieślniczych najlepiej sprzedają się piwa z większą ilością amerykańskiego chmielu tworzącego ich aromat oraz lagery, które niby znamy, choć często w gorszym, tańszym, koncernowym wydaniu. Coraz częściej browary starają się stworzyć piwo, które zachęci klienta do sięgnięcia po ciekawsze rzemieślnicze style, ale nie będzie za bardzo odstawać od tego, co już zna. Takie piwo nazywa się czasem fake lagerem (nawiązując do piwa z 2013 roku, które wyprodukował browar BrewDog), ale właściwie każdy browar ma do tego tematu indywidualne podejście.

Coraz bardziej popularnym kierunkiem staje się łączenie piwa z jedzeniem. Co myślisz o tym zjawisku, czy będzie się ono rozwijać?

Na pewno, jeśli tylko rynek na to pozwoli. Dobry alkohol zawsze może w interesujący sposób rozwinąć smak posiłku. Niestety w restauracjach, które szczycą się świetnymi recenzjami, oprócz wina i alkoholi z górnej półki, do posiłku dostaniemy zwykle piwo koncernowe. W jego popularnej odsłonie lub udające piwo rzemieślnicze czy importowane. Do czasu, kiedy sami nie zaczniemy pytać w restauracjach o piwa rzemieślnicze, restauratorzy nie nauczą się, jak używać go w kuchni i łączyć z potrawami. W Polsce mamy już piwa w tysiącach różnych smaków, które w wielu krajach na co dzień towarzyszą regionalnym kuchniom. Już czas zatem, żeby te niesamowite smaki wzbogaciły też nasze dania. Pytajmy więc kelnerów o piwa rzemieślnicze i nie wahajmy się wyjść, jeśli oferta jest nieciekawa. Jeśli kucharze zaczną zauważać, że mogą pójść w kuchni o krok dalej, czeka nas wspaniała nagroda – bogactwo smaków, które dopiero możemy odkryć. A jako miłośnik dobrego jedzenia i piwa nie wyobrażam sobie nic piękniejszego.

