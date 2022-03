Wszystkie (prawie) twarze szpinaku. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szpinaku

Jest towarzyszem i istotnym składnikiem wielu dań - tych wytrawnych jak i słodkich. Dzisiaj w roli głównej szpinak.

26 marca to Międzynarodowy Dzień Szpinaku. Szpinak jest bogatym źródłem witamin, białka, błonnika, karotenoidów i soli mineralnych. Jedni go kochają inni wręcz nie znoszą.

Szpinak jest szczególnie polecany osobom z nadciśnieniem, ponieważ zawarty w nim potas obniża je. To cudne warzywo zawiera także duże ilości żelaza, które ma wpływ na produkcję czerwonych krwinek.

Szpinak - z czym go się je?

Szpinak - najlepiej jeść go na surowo, jako dodatek do sałatek, past lub kanapek. Eksperci podkreślają, że podczas duszenia czy podsmażania szpinaku powinno się go doprawić, np. sokiem z cytryny, czosnkiem, solą , pieprzem, a nawet cukrem. Świetnie się z nim komponują także wyraziste sery (na przykład pleśniowe, wędzone lub feta), gałka muszkatołowa, tymianek, szałwia, majeranek, rozmaryn, oregano i bazylia.

Szpinak dobrze sprawdzi się nie tylko do sałatek. Urozmaici smak dań makaronowych, zapiekanek, potraw na bazie ryżu. Może stanowić także bazę nadzienia do pierogów, naleśników, krokietów.

Jajecznica, suflet, omlet i tarta ze szpinakiem to kolejne przykłady na wykorzystanie tego wszechstronnego warzywa.

Coraz częściej przyrządza się także desery - ciasta szpinakowe czy nawet lody.

Szpinak - co to jest

Szpinak - to jedno z najpopularniejszych zielonych warzyw liściastych na świecie. Jest bogatym źródłem minerałów, witamin i składników odżywczych. Należy do rodziny Amaranthaceae, rodziny do której należą również buraki, boćwina i komosa ryżowa. Ma podobny profil smakowy jak inne warzywa - gorycz buraków i lekko słony posmak boćwiny. Pochodzi z Bliskiego Wschodu i był uprawiany w Persji tysiące lat temu. Stamtąd trafił do Chin i przedostał się do Europy. Szpinak szybko stał się podstawą wielu kuchni kulturowych - informuje zywienie.medonet.pl.