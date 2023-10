Wybory 2023: Makłowicz zachęca do głosowania

Robert Makłowicz: Idźcie na wybory!

- Chcę powiedzieć parę słów o wyborach. Oczywiście, nie zamierzam namawiać Was na jakąkolwiek konkretną partię, ale proszę, byście do wyborów poszli, nawet jeśli polska polityka wydaje Wam się dziaderska i zakłamana. No bo bez Was tego się nie da zmienić. Wszystkie wybory są ważne, ale są też takie, które są jeszcze ważniejsze i te właśnie do tej kategorii należą. Więc idźcie na wybory i pamiętajcie, że w życiu jest tak, że zawsze może być gorzej, ale czasami może też być lepiej - zachęca Robert Makłowicz.