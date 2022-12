Z czym pić Jägermeister?

Jägermeister powstały blisko 90 lat temu cieszy się coraz większą popularnością wśród miłośników alkoholi. Podpowiadamy, jak najlepiej pić „Jagera” oraz jak przygotować najlepsze drinki na bazie tego likieru.

Z czym najlepiej smakuje Jägermeister?

Jägermeister to likier ziołowo- korzenny. Receptura Jägermeistera została opracowana w 1934 roku przez Curta Masta i zawiera 56 rożnych ziół, owoców i korzeni, wśród których znajdziemy m.in. rumianek, tymianek, drzewo sandałowe, imbir, szafran, rozmaryn i borówka.

Jägermeister najlepiej smakuje sam, w postaci shotów, bez dodatku innych napojów, ale pod warunkiem, że jest bardzo mocno schłodzony. Producent zaleca pić popularnego „Jagera” w formie shotów w schłodzonych kieliszkach, zaś sam trunek powinien mieć wówczas temperaturę -18 stopni.

Likier możemy pić również w postaci drinków: z colą, sokiem pomarańczowym, ice tea lub tonikiem.

Czy Jägermeister można pić z colą?

Jak najbardziej możemy łączyć Jägermeistera z colą. Picie drinków ma nam przede wszystkim sprawiać przyjemność, więc wszelkie alkohole pijemy zawsze tak, jak smakują nam najlepiej.

Jakie drinki z Jägermeister?

Jak już wspomnieliśmy, alkohol pijemy zawsze tak, jak smakuje nam najlepiej. Aczkolwiek producent likieru przygotował kilka propozycji drinków na bazie Jägermeistera.

Ciekawą kompozycją jest połączenie likieru z piwem, gdzie do kieliszka wlewamy schłodzony likier, a obok do szklanki piwo. „Jagera” można także przygotować na wiele różnych sposobów, do czego zachęca sam producent, publikując kilka propozycji oryginalnych połączeń na oficjalnej stronie. Szczegóły znajdziecie pod tym linkiem https://www.jagermeister.com/pl-PL/drinki

Na co pomaga Jägermeister?

Jägermeister przede wszystkim jest polecany jako trunek spożywany po jedzeniu, na trawienie. Natomiast z biegiem czasu i coraz większą popularnością „Jager” jest po prostu spożywany dla przyjemności.

Jak się pije Jägermeister?

Jägermeistera można pić w postaci shotów jak również w formie drinków. Najważniejsze, żeby była zachowana odpowiednia temperatura podania, tak żeby w pełni rozkoszować się smakiem i aromatem „Jagera”.

Na jakim alkoholu jest Jägermeister?

Jägermeister to likier ziołowy- korzenny przygotowany na bazie czystego alkoholu, który jest rozcieńczany wodą, stąd też mniejsza zawartość alkoholu w „Jagerze” w porównaniu do mocnych alkoholi.

Warto przy tym dodać, że receptura trunku pozostaje niezmienna od 1934 roku. Natomiast zanim trunek trafi do butelek, leżakuje w dębowych beczkach przez okrągły rok. Natomiast każda butelka „Jagera”, zanim opuści mury fabryki, przechodzi 383 kontrole jakości.

Czy Jägermeister to whisky?

Jägermeister to likier ziołowo-korzenny sprzedawany w ponad 50 krajach. „Jager” zawiera 35 proc. alkoholu, dlatego jest słabszy niż mocne alkohole jak np. whisky, która zawiera 40 proc. alkoholu.