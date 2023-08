Za jakimi smakami PRL tęskni Makłowicz? Bośniaczka, solo drągi, a co z serkiem fromage?

Robert Makłowicz był gościem Karola Okrasy na ''Obiedzie Mistrzów'' w ramach cyklu Kuchni Lidla. Pasjonaci dobrego jedzenia spotkali się na małym statku kursującym po Wiśle w Krakowie, omawiając m.in. przepis maczankę po krakowsku według Roberta Makłowicza. Zaś Karol Okrasa zaproponował ''hipsterską'', podrasowaną wersję maczanki z imbirem, kolendrą, chili i limonką wraz z surówką z kapusty i gruszki.

Makłowicz przyznał, że maczanka nie jest symbolem kulinarnym Krakowa.

- (...) to jest danie, które wcale nie jest bardzo często podawane. Znam raptem dwa, trzy miejsca, w których podają maczankę po krakowsku. W wielu miejscach jako opcja śniadaniowa, ale nie tylko to jest bajgiel, czyli obwarzanek, który można przygotować wielopiętrowo, bo się go przecina i robi na jego bazie przeróżne canapé - mówił Robert Makłowicz.

Za jakimi smakami tęskni Makłowicz?

Smaki, za którymi tęskni Robert Makłowicz to np. bułki Bośniaczki.

- To były bułki, które kminkofobów wprawiały w przerażenie, bo były to takie długie bułki, które były niezwykle nakminkowane - wspominał w rozmowie z Karolem Okrasą smakosz i dziennikarz kulinarny. - Drugi rodzaj bułek to tak zwane ''solo drągi'', bo to był kawałek drąga i grube ziarna kamiennej soli.

Przyznał, że w czasach PRL-u było też dużo ''ohydnych rzeczy''.

- W PRL serek fromage był jednak ohydny - podkreślił Robert Makłowicz.

Przepis Roberta Makłowicza na tradycyjną maczankę krakowską oraz przepis Karola Okrasy na nowoczesną maczankę w azjatyckim stylu można znaleźć na stronie kuchniaLidla.pl