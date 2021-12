Założycielki Roślinny Qurczak i Listny Cud na liście 100 Kobiet Roku 2021

Iga Czubak, założycielka Roślinny Qurczak i Matylda Szyrle, założycielka Listny Cud znalazły się na liście ''Forbes Women'' 100 Kobiet Roku 2021.

Farmy wertykalne zużywają 90 proc. mniej wody i znacząco skracają łańcuch dostaw od producenta do sklepu, bazując na lokalnym i zdrowym produkcie - podkreślał Forbes Women, uzasadniają obecność Matyldy Szyrle, założycielki Listny Cud na liście 100 Kobiet Roku 2021 w kategorii Biznes.

''Jako zaskoczona, szczęśliwa i wdzięczna CEO chcę powiedzieć, że:

- Listny Cud to rzecz jasna głównie ludzie. Ten projekt rozwija się też dlatego, że paręnaście miesięcy temu Michał Piosik i Piotr Grabo zaufali mi i powierzyli Listny Cud pod opiekę. Myślę, że ma to znaczenie w kontekście tego konkretnego wyróżnienia, bo Listny to kolejny prowadzony przez kobietę/kobiety projekt, który przechodzi przez akcelerator foodtech.ac i potem rozwija skrzydła. Chłopaki nie mówią o tym, po prostu tworzą środowisko, w którym znaczenie ma pomysł, zaangażowanie i zajawka, a nie płeć. Dzięki za turbo ogrom wsparcia i coachingu jaki od Was dostałam i dostaje'' - napisała Matylda Szyrle na swoich mediach społecznościowych.

Budujące towarzystwo

Przedsiębiorczyni podkreśliła, że ''ludzie w Listny Cud są ekstra''.

''I znów w kontekście tego konkretnego wyróżnienia - obecnie 70% naszego zespołu to kobiety. Nie jest to żadna celowa polityka i na pewno ta proporcja będzie swoim życiem fluktuować, a jednocześnie super jest widzieć, że tak też można'' - przyznała.

Szyrle dodała też, że miłe i nobilitujące jest być wyróżnioną przez Forbes Women obok takich znakomitości jak Agnieszka Holland, Martyna Wojciechowska czy Natalia Hatalaska, jak i obok osób, które zna i też podziwia m.in. Igi Czubak.

Kobieta od ''OK. Let's do it''

Iga Czubak, założycielka Roślinnego Qurczaka, który jest roślinną alternatywą mięsa drobiowego, została wyróżniona w kategorii Nauka.

''Na początku była chęć i potrzeba znalezienia zamienników mięsa, później powstał pomysł własnego brandu Roślinny Qurczak. Młoda, start-upowa firma z nietuzinkowym i zdrowym pomysłem pod przewodnictwem Igi zyskała rozgłos i błyskawiczny rozwój, a od tego roku, po rozbudowie i modernizacji weszła ze swoimi produktami do dużej sieci hipermarketów'' - napisał Forbes Women.

Zespół Roślinnego Qurczaka skomentował: ''Powiedzieliśmy Idze, że takie okoliczności chcemy uczcić szampanem i tortem, ale powiedziała, że woli poczekać na wejście naszej nowej marki... Gratulujemy sobie takiej szefowej i trzymamy za słowo Iga''.

