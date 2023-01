Zero waste w gastronomii. Jak to zrobić?

W związku z rosnącymi cenami żywności i wysokimi kosztami lokale szukają oszczędności. Restauratorzy przeliczają każdą wydaną złotówkę i przywiązują coraz większą uwagę do zero waste. Podpowiadamy, jak wdrożyć zero waste w restauracji?

Co to jest zero waste?

Jedni określają zero waste jako nurt, inni jako trend. A tak właściwie to jest styl życia, zgodnie z którym ludzie starają się nie marnować żywności, ograniczać odpady i dbać o środowisko.

Jak wdrożyć zero waste w restauracji?

Marnowanie jedzenia w restauracji to nic innego jak wyrzucanie pieniędzy do kosza. Dlatego tak ważne, aby w każdym lokalu wdrożyć zero waste. Jak to zrobić? Przede wszystkim przemyślanie pod każdym kątem, zaczynając od zaplanowania zakupów, odpowiedniego przechowywania żywności i wykorzystania jej w pełni podczas budowania menu oraz przygotowania konkretnych potraw.

Prowadząc kuchnię w duchu zero waste, wielu szefów kuchni stawia na budowanie karty menu na bazie sezonowości po to, aby wykorzystywać w pełni konkretne produkty.

Zero waste a koncepcja Reduce, Reuse, Recycle and Recapture

Koncepcja czterech R, czyli Reduce, Reuse, Recycle and Recapture polega na ograniczeniu marnowania żywności, ponownemu wykorzystaniu produktów i odzyskiwaniu przetworzonych produktów.

Patrząc na oszczędności, coraz więcej konceptów gastronomicznych decyduje się na stosowanie tych zasadach w swoich biznesach. Jak najbardziej wpisują się one w zero waste, ponieważ służą niemarnowaniu jedzenia i dbaniu o środowisko.

Zero waste a menu restauracji

Jak już wspomnieliśmy, wiele restauracji w swoich kuchniach bazuje na sezonowości. Dodatkowo coraz więcej lokali stawia na tak zwaną „krótką kartę”. Mniejszy wybór dań powoduje, że są one często zamawiane przez gości, a przez to na bieżąco świeże produkty wykorzystujemy w kuchni i uzupełniamy magazyn na tyle, ile realnie potrzebujemy i sprzedajemy. Dzięki temu nie gromadzimy dużych zapasów jedzenia, które z czasem traci na świeżości, psuje się i ląduje w koszu.

Zero waste a planowanie zakupów

W wielu restauracjach, hotelach, szkolnych stołówkach często zamawia się zbyt dużą ilość żywności, która bywa źle przechowywana, a przez to psuje się i jest wyrzucana do kosza. Często marnowanie jedzenia wynika z nieumiejętnego planowania zakupów.

Zanim zdecydujemy się na zakupy, warto sprawdzić, ile dokładnie potrzebujemy danego produktu oraz w jakim przedziale czasowym go wykorzystamy. Zanim udamy się na zakupy, warto wszystko zaplanować, spisać listę potrzebnych produktów i nie kupować na zapas, jeśli nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza produktów z krótkim terminem przydatności.

Zero waste a wielkość dań

Oczywiście restauracje serwują dania takiej wielkości, aby każdy gość przede wszystkim najadł się. Dla niektórym mogą się one okazać za małe lub za duże. Chociaż rzadko zdarza się, żeby ktoś wyszedł z restauracji głodny. Zazwyczaj jednak zostaje trochę jedzenia na talerzu. Aby w tym przypadku nie marnować jedzenia, niedokończone przez nas jedzenie, warto zabrać ze sobą do domu.

Zero waste a pakowanie niedokończonych posiłków

Często zdarza się, że nie jesteśmy w stanie zjeść w pełni zaserwowanego nam dania w restauracji. W takim przypadku jak najbardziej możemy poprosić obsługę o spakowanie resztek, które będziemy mogli zabrać ze sobą i zjeść np. później w domu, kiedy zgłodniejemy.

Wiele osób wstydzi się zapytać, czy może zabrać jedzenie ze sobą. Nie powinniśmy się jednak tego wstydzić, ponieważ jest to nasze danie, za które zapłaciliśmy i w pełni należy do nas. Dana restauracja z pewnością ucieszy się, że chcemy zabrać ze sobą niedokończony posiłek, bo dzięki temu resztki z talerza nie zostaną wyrzucone do kosza.

Zero waste a Foodsi i Too Good To Go

Aplikacje takie jak Foodsi i Too Good To Go pomagają gastronomii walczyć z marnowaniem jedzenia. Dzięki aplikacjom restauracje czy cateringi mogą sprzedać jedzenie po obniżonych cenach, które im zostało z danego dnia, a które jak najbardziej jest dobre do spożycia. Wiele osób korzysta z takich promocji, a dzięki temu pomaga gastronomii nie marnować jedzenia.

Zero waste a dzielenie się jedzeniem

W dużych miastach, ale nie tylko, powstaje coraz więcej inicjatyw związanych z dzieleniem się jedzeniem, dzięki którym można przekazać nadwyżkę żywności. Jadłodzielnie i banki żywności zachęcają do dzielenia się jedzeniem nie tylko za sprawą walki z marnotrawstwem, ale również po to, żeby trafiła ona do osób, które są głodne i potrzebują naszej pomocy.