Zespół Chefs for Change opublikował Roślinny Przewodnik Cukierniczy

Roślinny Przewodnik Cukierniczy to nowa publikacja autorstwa zespołu i ambasadorów projektu Chefs for Change. To zbiór wskazówek, proste przepisy i porady jak przygotowywać desery przyszłości.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 16 września 2021 15:46