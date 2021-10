Zestaw Maty w McDonald's: Katarzyna Bosacka miażdży skład

Katarzyna Bosacka znana z krytycznego podejścia do składu produktów spożywczych wzięła na warsztat zestaw Maty z McDonalds. Jak go oceniła?

Autor: www.horecatrends.pl/ Facebook Data: 18 października 2021 14:27

- Dlaczego dzieci jedzą śmieci? Bo bez obciachu promują je znane nazwiska. Od dzisiaj w McDonald's można kupić zestaw, który powstał we współpracy sieci z raperem - „Matą” Michałem Matczakiem. Mata to artysta, który bije rekordy popularności głównie wśród młodego pokolenia i tu pojawia się pytanie: Czy współpraca rapera z McDonald's i tym samym promowanie przez niego jedzenia typu fast-food wśród młodzieży jest fair? 🤯 Wątpliwe - czytamy na Facebooku.

Zestaw Maty w McDonald's: Bosacka miażdży skład

- Zestaw sygnowany jego nazwiskiem kosztuje 18 zł i składa się z 3 elementów: potrójnego cheeseburgera, średnich frytek oraz waniliowej latte matcha. Moja redakcyjna koleżanka Agata kupiła zestaw i przetestowała go rozkładając na czynniki pierwsze. Po zakupie zestawu na paragonie pojawiły się wyszczególnione ceny produktów i co ciekawe cheesburger z potrójną zawartością mięsa kosztował tylko 5,10 zł... Aż strach pomyśleć, ile kosztowało wyprodukowanie takich 3 kotletów... Najdroższa była latte matcha, czyli sproszkowana zielona herbata z mlekiem – jej cena to 8,30 zł 💸💸💸 Frytki w zestawie kosztowały 4,60 zł - wylicza Bosacka.

- Waniliowa matcha latte była za bardzo „mleczna” i słodka. Smak smakiem, ale największe zaskoczenie budzi skład tego napoju. Sprawdzając jego wartości odżywcze na stronie sieci okazuje się, że matcha latte zawiera w porcji 241 kcal, 9,2 g tłuszczu i aż 36 g cukru, czyli... 7 łyżeczek! Czy to jest odpowiedni produkt dla polskich dzieci i młodzieży, wśród których problem nadwagi i otyłości jest bardzo poważny, a wręcz alarmujący? Średnie frytki znajdujące się w zestawie zawierają 330 kcal, 16 g tłuszczu i prawie 1 g soli. Z kolei potrójny cheeseburger ma aż 548 kcal, w tym 31 g tłuszczu (i 15 g szkodliwych tłuszczów nasyconych!), do tego 8,5 g cukru, czyli niecałe 2 łyżeczki. Ale największą grozę budzi zawartość soli w tym burgerze – aż 2,7 g czyli ponad połowa naszego dziennego zapotrzebowania na ten składnik! Łącznie zestaw promowany przez Matę zawiera aż 1119 kcal - to połowa dziennego zapotrzebowania energetycznego dla nastolatka... - grzmi Bosacka w social mediach.

- Każdy kto promuje niezdrowe jedzenie, musi brać część odpowiedzialności za otyłość wśród dzieci. Amen - alarmuje specjalistka.