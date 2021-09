Zupa Disco z Jagną Niedzielską w walce przeciwko marnowaniu żywności

Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności, obchodzony jest 29 września. Z tej to okazji Federacja Polskich Banków Żywności oraz Bank Żywności SOS w Warszawie zorganizowały wydarzenie pod nazwą Zupa Disco. Oprócz gotowania zupy eksperci rozmawiali o kluczowych problemach związanych z marnowaniem żywności oraz datach ważności.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 28 września 2021 16:21

Skalę marnowania żywności w Polsce obrazują wyniki badań, zrealizowanych w projekcie PROM, którego liderem jest Federacja Polskich Banków Żywności. Obecnie punktem odniesienia jest 5 mln ton. Tyle żywności w skali roku jest wyrzucanej w Polsce. Czy mamy szansę na zmniejszenie tych ilości w nadchodzących latach?

W Polsce rocznie marnuje się 5 mln ton żywności

Z opracowanego przez FPBŻ raportu „Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku” wysnuwają się raczej pesymistyczne wnioski. Eksperci prognozują co prawda zmniejszenie się skali marnowania, ale jako ewolucja w procesie. Skuteczne ograniczenie marnowania żywności w najbliższej dekadzie będzie wymagało zarówno nakładów finansowych, ale też współpracy podmiotów publicznych i prywatnych.

W raporcie wskazano, że największe zmiany muszą się dokonać w gospodarstwach domowych, bo tam marnuje się najwięcej. Czy zatem każdego z nas czekają „kuchenne rewolucje”?

- Choć fakt, że najwięcej żywności marnuje się w domach może martwić, pokazuje to jednocześnie, że każdy z nas może realnie przyczynić się do poprawy sytuacji. Dlatego uświadamianie skali problemu, edukacja i dzielenie się praktycznymi wskazówkami są tak istotne. Cieszymy się, że wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności i partnerami akcji możemy działać w tym obszarze. Doskonale wpisuje się to również w realizowany przez nas program „Pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu”, w ramach którego marka Winiary m.in. podpowiada konsumentom, co mogą robić każdego dnia w swoich domach, by ograniczyć marnowanie jedzenia – komentuje Szymon Ulkowski, Kierownik ds. e-Business i Komunikacji Europy Centralnej i Wschodniej w Nestlé.

W trakcie wydarzenia Zupa Disco, eksperci dyskutowali o wyzwaniach związanych z ograniczeniem marnotrawstwa w Polsce.

Dzięki debacie można było się dowiedzieć, jakie wyzwania stoją nie tylko przed konsumentami, ale sieciami handlowym, producentami żywności, czy też branżą gastronomiczną.

- Od lat realizujemy projekty oraz podejmujemy działania edukacyjne w zakresie niemarnowania żywności. Bardzo istotna jest przy tym współpraca z naszymi parterami, w tym z Federacją Polskich Banków Żywności. Wrzesień to dla nas miesiąc upływający pod znakiem kampanii „Sztuka niemarnowania”, w której inspirujemy naszych klientów do kreatywnego i proekologicznego podejścia do gospodarowania żywnością. Kampania trwa od 13.09 we wszystkich sklepach Lidl Polska oraz w naszych kanałach komunikacji online i jest jedną z licznych inicjatyw, które podejmujemy w zakresie edukacji ekologicznej, wpisującą się w nasze kluczowe aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Kolejnym istotnym tematem podjętym w debacie była rozmowa o datach ważności produktów spożywczych. Wyjaśniono jakie są różnice między „Należy spożyć do…” a „Najlepiej spożyć przed” i co tak naprawdę oznaczają te daty. Ten element ma również wpływ na marnowanie, gdyż konsumenci najczęściej nie rozróżniają tych określeń.

- Nasza Zupa Disco to mieszanka dobrej zabawy, edukacji jak również wsparcie osób potrzebujących. Mam nadzieję, że wspólnie z partnerami udało nam się stworzyć ciekawą i inspirującą recepturę na to, jak nie marnować żywności. A przekaz naszej idei – Nie marnuje ! trafi do jak największego grona odbiorców. Tak podsumowała wydarzenie Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności

Organizatorami byli Federacja Polskich Banków Żywności oraz Bank Żywności SOS w Warszawie.

Wydarzenie wspierali partnerzy strategiczni: Miasto Warszawa/Kampania „Wiem, co jem”, Winiary, Lidl oraz partnerzy wspierający: Too Good To Go, Restaurant Week.