Zupy wciąż królują na stołach Polaków - 7 inspiracji Horecatrends.pl

Luty to miesiąc, m.in pietruszki 🙂 Jeżeli jeszcze nie udało Wam się przemycić jej w swoim jadłospisie, podrzucamy Wam pomysł jak to zrobić 😉 Zupa krem z białych warzyw: Składniki na 4 porcje: - 1 mały ziemniak - 1/2 selera - 3 średnie pietruszki - 1/2 kalafiora - 1/2 l mleka krowiego lub roślinnego - Kawałek pora - 2 zabki czosnku - gałka muszkatołowa, sól i biały pieprz do smaku - oliwa do pieczenia Sposób przygotowania: Wszystkie warzywa oczyść - umyj i obierz. Pokrój ziemniaka, selera, pietruszkę i kalafiora na równe kawałki. Wymieszaj z odrobina oliwy, zgniecionym czosnkiem i przyprawami i wstaw do pieczenia w 200 stopniach do miękkości. Po upieczeniu odłóż na bok kilka upieczonych warzyw, a resztę przełóż do garnuszka, zalej mlekiem i zblenduj. Dopraw jeszcze do smaku. Podawaj z upieczonymi warzywami, podsmażonym porem i prażonymi migdałami 🧑🏻‍🍳 Przepis wyczarował dla Nas @recklessfork 👨‍🍳💪 #zupa#warzywa#veggies#dobrzejemy#bogotujemy