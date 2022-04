Kiedyś była to często po prostu zupa z fermentowanej mąki. Obecnie jest skarbem kuchni polskiej i symbolem świąt Wielkanocnych.

– Żurek jest trochę niedocenionym skarbem kuchni polskiej. Kiedyś żur to była zupa inna niż wyobrażamy sobie dzisiaj – była to często po prostu zupa z fermentowanej mąki. W tej formule, jaką znamy ją dzisiaj, przypomina japoński ramen, w tym sensie, że jest daniem samym w sobie. Jest tam superintensywny wywar: kremowy, gęsty, umamiczny, a oprócz tego mamy mnóstwo składników, które same w sobie stanowią danie: ziemniaki, gotowane jajko, kiełbasa, boczek. To mogłoby być serwowane jako osobne danie, a nie zupa. Możemy być dumni z żurku. Z doświadczenia naszych wycieczek jest to hit wśród turystów –mówi Michał Sobieszuk, założyciel Eat Polska.

„Żurek” czy „żur”?

Jak mówi Michał Sobieszuk, różnice w nazwie „żurek” czy „żur” to kwestia regionalizmów. W środkowej Polsce może być to nazywane „zalewajką”.

– Ogólnie chodzi o zupę na wywarze z kiszonego żyta z dodatkami. Ona może się nazywać „żurem” na Śląsku, „żurkiem” bardziej w centrum. W tej zupie są też widoczne regionalizmy i ona nie wszędzie będzie smakować tak samo, ale koncept jest ten sam – komentuje.

