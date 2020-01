Takeaway.com wygrało bitwę o Just Eat. Powstaje jedna z największych firm delivery

View this post on Instagram

Serwis Takeaway.com, właściciel Pyszne.pl, wygrał bitwę o notowaną na giełdzie w Wielkiej Brytanii firmę Just Eat. Dzięki połączeniu powstanie jedna z największych na świecie firm food delivery. @pysznepl #takeaway #pyszne #pysznepl #justeat #fooddelivery #delivery #food #foodie #foodies #wielkabrytania #jedzenie #zamawianiejedzenia #zamawianiejedzeniaonline #gastronomia #horeca #horecatrends